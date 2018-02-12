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    Emeğin ‘tasarım’ hali

    Zeynep BİLGEHAN
    12.02.2018 - 20:10 | Son Güncelleme:

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları’nın (İSMEK) bugüne kadar açtığı en kapsamlı sergisi ‘Dün-Bugün-Yarın /Emeğin Serüveni’ni beş haftada 7 bin 500 kişi gezdi. Deniz Müzesi’ndeki sergi 25 Şubat’a kadar açık.

    İSTANBUL’un UNESCO tarafından onaylanan ‘Tasarım Şehri’ unvanı almasının ardından açılan ilk sergi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları’nın (İSMEK)Dün-Bugün-Yarın /Emeğin Serüveni’ydi. Dört aylık bir çalışma sonucu 5 Ocak’ta açılan sergiyi bugüne kadar 7 bin 500 kişi gezdi. Sergi için İSMEK’in 40 tecrübeli eğitmeni ve 34 öğrencisi ile Yıldız Teknik ve Bilgi üniversitelerinin akademisyen tasarımcılarından oluşan ‘İSMEK Fokus Grup Tasarım Atölyesi’ tarafından kuruldu. Serginin küratörlüğünü Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nden Doç. Dr. Seza Sinanlar Uslu, Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden Aslı Kıyak İngin ve Ayşenaz Toker yaptı. Atölye çalışmaları geleneksel ile çağdaşı buluşturdu; hat, tezhip, seramik ve katı gibi geleneksel pek çok sanat, çağdaş tasarımlarla buluşturuldu. Ortaya zanaat ile sanatı buluşturan 27 farklı branşın birbiriyle harmanlandığı 128 eser çıktı.

    Sergideki her tasarım, sanatkârların geleneğe bağlı kalarak gelecekte neler üretebileceğine dair fikir verir nitelikte yer alıyor.

    Sergi, 25 Şubat’a kadar pazartesi günleri hariç saat 09.00-17.00, hafta sonu ise 10.00-18.00 arası ücretsiz ziyaret edilebiliyor.

    Etiketler: gazetehaberleri , İSMEK , Deniz Müzesi
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