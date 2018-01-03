Elvis Presley hakkında konuşulan 6 dedikodu

İkizi vardı
Elvis Presley aslında bir ikiz çocuktur. Ancak ikizi doğduktan kısa bir süre sonra hayata veda ettiği için tek çocuk olarak yaşamına devam etmiştir. Kardeşi yaşasaydı Elvis kadar yakışıklı ve şöhretli olur muydu, insanın aklından geçmiyor değil.
Kendi de büyük bir felaket atlattı
Elvis Presley henüz bir yaşındayken yaşadıkları bölgede çok büyük bir kasırga meydana geldi. Bu kasırga evlerini yerle bir etti ve Elvis neredeyse bu felakette hayatını kaybedecekti. Ancak ailece şansları yaver gitti.
Kader ağlarını ördü
Başınıza gelen şeyin talihsizlik olduğunu düşünürken aslında büyük bir talih olabileceği Presley Ailesi’nin yaşadığı bir durumdur. Çünkü Elvis’I müzikle tanıştıran gitarı Elvis’e babası tarafından bisiklet alacak parası olmadığı için hediye edilmiştir. Babası belki oğluna bisiklet alamayıp gitar aldığı için üzülmüştür ama yıllar sonra oğlu bu sayede tüm dünyanın sevdiği bir star olmuştur.
Maviye takıntısı vardır
Elvis Presley henüz çok gençken mavi süet ayakkabılarıyla dikkat çekerken şarkılarında da bol bol mavi rengi geçirirdi. Örnek vermek gerekirse; Blue Christmas, Blue Eyes Crying in the rain, Blue Hawaii, Blue moon of Kentucky, Blue Moon, Blue River, Blue Suede Shoes, içinde mavi geçen şarkılarıdır.
Ağzının tadını biliyor
Elvis Presley yemeğe çok düşkündü. Ancak hayatta hayır diyemeyeceği bir lezzet varsa o da sandviç ekmeği arasına fıstık ezmesi, muz, pastırma ve tereyağı koyup yemekti.
Makyajı sever, kendini çok beğenirdi
Elvis Presley kendi güzelliğiyle çok ilgiliydi. Bu nedenle akne tedavisi gördü ve birkaç ufak operasyon geçirdi. Ayrıca kaşlarını ve kirpiklerini boyardı. Hatta bu boya sevdası nedeniyle glokom hastalığına yakalandı ve neredeyse kör olacaktı.
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