Elon Musk'tan Mad Max iddiası

Tesla firmasının CEO’su Elon Musk’a göre eğer Avustralya yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih etmezse çöl olacak. Günümüzde Avustralya’nın yarı çöl olduğu ve orman yangınları düşünülürse haksız da sayılmaz.

Webtekno'nun haberine göre Bu sadece Avustralya için geçerli değil bütün dünya için yenilenebilir enerji kaynakları çok büyük önem taşıyor ve bu konu hakkında gerçekten çok büyük yatırımlar yapılıyor. Gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşılamak ve çevreye verilen zararı en aza indirgeyebilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekiyor. Ancak Yenilenebilir enerji kaynakları günümüzde alternatif kaynak olarak görülüyor ve asıl ihtiyacımızı fosil yakıtlardan karşılıyoruz.

Musk Avustralya’nın enerji sorunu hakkında yerel bir kanal ile röportaj yaptı. Politikadan çok az anladığını belirten Musk, bazı kişilerin yüksek faturalar yüzünden elektrik kullanımından vazgeçtiğine değinerek Avustralya’nın yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmesinin önemini vurguladı. Musk: ‘’Avustralya yenilenebilir enerjiye geçmezse Mad Max gerçek olabilir.Yenilenebilir enerjiye geçmezsek, bir noktada doğa tükenecek "diyerek şöyle devam etti:" Medeniyetin çöküşüne ve karanlık çağlara gideceğiz ya da yenilenebilir bir şey bulacağız.''

Tesla’nın birimi olan "Consolidated Power Projects (CPP)"in Avustralya pil projesini bitirmek için bir ayı var, bu da yenilenebilir enerjinin Avustralya için oldukça yakında olduğu anlamına geliyor. Tesla solar kiremitleriyle güneş enerjisinden elektrik üretiyor. Güneş paneli mantığına dayanan bu tasarımda güneş paneli kullanmak yerine çatıdaki bütün kiremitlerinizin güneş panelinin işini yaptığını düşünün.

Tahmin edildiği üzere bu solar kiremitler normal kiremitlerden daha pahalı, ancak Tesla bu kiremitlerin kendi fiyatlarını elektrik faturalarınızı düşürerek kendilerinin ödeyeceklerini söylüyor. Ön siparişleri başlayan bu kiremitleri sipariş edenlerin hem güzel hem de işlevsel bir çatısı olacağa benziyor.

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