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    Elon Musk'ın uzaya yolladığı araba Dünya'ya çakılabilir!

    Hürriyet Haber
    19.02.2018 - 07:20 | Son Güncelleme:

    Ünlü iş adamı Elon Musk'un büyük bir gövde gösterisiyle uzaya yolladığı Tesla Roadster'ın Dünya'ya çakılabilme ihtimali ortaya çıktı! Peki Roadster'ı neler bekliyor?

    Geçtiğimiz ay uzaya fırlatılan ve sorunsuz bir kalkış yapması oranı %50 olarak belirtilen, buna karşın sadece üçüncü itici roketini sağlam bir biçimde indirmeyi başaramayarak neredeyse kusursuza yakın bir biçimde görevini tamamlayan Tesla'sı, belki de milyonlarca yıl daha uzay boşluğunda serüvenine devam etmesi bekleniyor.

    Mars yörüngesine olan yolculuğunu hedefini ıskalayacak şekilde sürdürecek olan Tesla, çok düşük bir ihtimal de olsa, %6 ihtimalle önümüzdeki 2 milyon yıl içerisinde Dünya'ya, %2.5 ihtimalle de Venüs'e toslayabilir. Aracın Dünya'ya olan ilk yakın geçişinin 2091 yılında olması beklenirken, bundan sonraki süreçte 3 milyon yıldan sonra ise Tesla'nın Dünya'ya çarpma ihtimali %10'a çıkacak.

    Bilim insanlarının araştırmasına göre Tesla Roadster'ın onlarca milyon yıllık süreç içerisinde herhangi bir gezegene çarpma ihtimalini ise %50 olarak belirlemişler.

    Etiketler: tesla , elon musk , mars , uzay , tesla roadster
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