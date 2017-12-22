Elon Musk'ın SpaceX Hyperloop'u hız rekoru kırdı!

Teknoloji devi SpaceX'in projelerinden birisi olan Hyperloop için önceden düzenlenen Hyperloop Pod Competition adlı yarışmada 324 kilometre hıza ulaşılmış ve bu hızın üstüne çıkabilmek için çalışmalara başlanmıştı. Virgin Hyperloop One geçtiğimiz Pazartesi günü yaptığı açıklamada, gelecekçi tüp içinden ulaştırma teknolojisi sağlamak için 50 milyon dolarlık mali destek isteğinde bulunduklarını belirtmişti. Şimdi de Virgin Group'un sahibi Richard Branson'ın, Elon Musk'ın Hyperloop projesiyle takım çalışması sonucu ortaya çıkan vakumlu tüp içerisinde seyahat etme aracı saatte 387 kilometre hıza ulaşarak bir rekor kırdı.

15 Aralık Cuma günü yapılan testler sonucu ulaşılan bu yeni hızın sağlandığı ortam ise deniz seviyesinden 200 bin feet yükseklikte hava basıncına eşdeğer olacak şekilde hazırlanmış bir tüp. Düşük basıncın olduğu yerde elektrikle çalışan manyetik havada kaldırma düzeneğinin pistini yukarı doğru kaldırıyor ve az dirençli olduğu için uzun mesafelerde yüksek hızda kayıyor ve sonucunda Hyperloop'un 387 kilometre hıza ulaştığı görülüyor.

Test bitiminde konuyla alakalı şirket: "Hava kilidi, yüksek oranda etkili elektrik motoru, gelişmiş kontroller ve güç elektroniği, özel yapılmış manyetik kaldıraç ve sevk-idare sistemi, haznenin havada asılı kaması ve vakum gibi sistemin tüm bileşenleri başarıyla test edildi." açıklamasını yaptı.