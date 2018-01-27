Elon Musk'ın planladığı çılgın projeler

Elon Musk 1971 yılında Güney Afrika'da doğuyor, kendi kendine program kodlamayı öğrenerek 12 yaşında bir bilgisayar oyunu tasarlıyor. Ekonomi alanında lisans diploması ve fizik alanında yandal diploması bulunuyor. Kardeşi ile birlikte özel bir yazılım geliştirerek 1999 yılında Altavista'ya satıyor, böylece büyük bir gelir kaynağı elde etmiş oluyor. Aynı yıl X.com sitesini kuruyor ve Paypal'ın kurucu ortağı oluyor. Adının en çok duyulduğu ve uzay araştırmalarının yapıldığı SpaceX şirketini ise 2002 yılında kuruyor.

Mars'ı Kolonileştirme Projesi

Elon Musk'ın çılgın projeleri ise bu şirket ile hayat bulmaya başlıyor. ISS’e (uluslararası uzay istasyonu) araç göndererek çalışmalar yapan ilk şirket. Musk çalışmalarını Mars'ta hayat kurmak ve koloni oluşturmak üzerine devam ettiriyor. SpaceX bünyesinde Mars'a gidip dönebilen bir uzay aracı üretmek için çalışıyor ve bu Mars'ta koloni kurmak için ilk büyük adım oluyor. Şimdilerde NASA için çalışan bu şirket Mars'a güvenli ve düzenli bir şekilde yolcu taşımaya başlayana dek çalışmalarına devam edecek gibi gözüküyor. Hedefleri ise 2040 yılında Mars üzerinde oldukça büyük bir insan kolonisi oluşturmak.

Sürücüsüz Araçlar

Elon Musk'ın sahip olduğu bir diğer şirket olan Tesla, adından da anlaşılacağı üzere elektrik ile çalışan arabalar tasarlıyor. Bu arabaların diğerlerinden farkı sadece elektrik ile çalışması değil Musk'ın proje planları içerisinde sürücüsüz olarak çalışan araçlar üretmek de var.

Hyperloop One

Elon Musk tasarladığı tünel açan araçlar ile bir Hyperloop yer altı tünel ağı oluşturarak trafik sorununu çözebilecek. Hyperloop tüm ulaşım yollarından farklı ve oldukça hızlı ulaşım sağlayan bir proje olarak ortaya çıkıyor. Basınçlı tüpler yardımıyla inanılmaz bir hıza ulaşabilen araçlar sayesinde kargo veya ulaşım sağlanabilecek. Aracın tünel ağına inmesini ve yoğun olmayan özel bir sistem ile ilerlemesini sağlayan yöntemle zamandan tasarruf edilmesi sağlanacak.

Roket ile Yolculuk- Making Life Multiplanetery

Elon Musk'ın en yeni projesi ise dünya üzerinde roket ile yolculuk yapabilmek üzerine. Bu proje ile insanlar şehir merkezinden çok da uzak olmayan roket istasyonlarına gidecek, uçağa biner gibi rokete binecek ve dünyanın bir ucuna 30-40 dakika içerisinde ulaşabilecek. Hem de bu ulaşım yalnızca uçak bileti fiyatına alınabilecek.