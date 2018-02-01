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Elon Musk'ın alev silahı yok satıyor!

Selim ÖZTÜRK / selimozturk@hurriyet.com.tr
01.02.2018 - 09:07 | Son Güncelleme:

Ünlü girişimci Elon Musk, yine ilginç bir ürünle internet dünyasının en çok konuşulan ismi olmayı başardı. The Boring Company isimli şirketine fon sağlamak için alev silahı satışına başlayan Musk, sadece 100 saatte 20 bin adet alev silahı satarak 10 milyon dolar gelir elde etmeyi başardı.

Çılgın iş insanı ve Tesla'nın patronu Elon Musk alev silahını satışa çıkaracağını ilk kez açıklamasıyla dikkatleri yine üzerine çekmeyi başarmıştı. Musk, cumartesi günü attığı tweet ile ‘Açıkçası alevli silah gerçekten süper kötü bir fikir. Kesinlikle bir tane almayın.’ demişti. Ancak buna rağmen büyük ilgi gören silahlar kapış kapış sattı. 20 bin adet üretilen ve 500 dolarlık fiyat etiketiyle geçtiğimiz günlerde satışa sunulan bu silahların yarısı iki günde satılırken, 100 saat içinde ise tamamen tükendi. 

Elon Muskın alev silahı yok satıyor2016 yılı sonlarında kurulan Boring Company’nin görevi Musk’ın üzerinde çalıştığı yeraltı tünelinin masraflarını düşürmekti. Fakat Musk, Boring Company ile bazı yan ürünler satışa çıkarmaya da başladı. Örneğin; geçtiğimiz yıl tanesi 20 dolardan 50 bin adet Boring Company şapkası satılmıştı.

Şirket her ne kadar ilk iki günde üretmeyi planladıkları alevli silahların tamamını satmış olsa da yapılan son açıklamaya göre alev silahları, sahiplerine bu baharda teslim edilecek.
Elon Muskın alev silahı yok satıyor

Musk, alev silahlarının tükendiğini Twitter'dan duyurdu

Elon Muskın alev silahı yok satıyor

Etiketler: elon musk , alev silahı , silah
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