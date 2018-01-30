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Elon Musk'ın alev silahı Borderlands 3'e geliyor!

Hürriyet Haber
30.01.2018 - 08:36 | Son Güncelleme:

Gearbox'ın popüler ve sevilen bir oyunu olan Borderlands'in devam oyunu birkaç yıldır gelişim aşamasında. Oyun için silah eklemelerinde ise Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın alev silahı düşünülüyor.

Pandora'nın sahipsiz topraklarında geçen Borderlands, Gearbox'ın açık dünya FPS oyunlarından birisi. Ayrıca oyunun çok takipçisi var. Dün gece saatlerinde kendi hesabından birçok şaka yapan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, bu paylaşımlardan beklenmedik bir geri dönüt aldı. Gearbox yetkililerinden Randy Pitchford, attığı bir tweet ile Elon Musk'tan alev silahını kendi oyunlarına eklemek istediklerini belirtti. 

Elon Muskın alev silahı Borderlands 3e geliyor

Elon Muskın alev silahı Borderlands 3e geliyor

Twitter'da Elon Musk ve Randy Pitchford arasında geçen yazışmalar, eğlenceli olarak düşünülebilir. Ancak bu yazışmaları gören kullanıcıların akıllarına ise "Borderlands 3'e Elon Musk'ın alev silahı mı geliyor?" sorusu düştü. 

Etiketler: Borderlands 3'e Elon Musk'ın alev silahı mı geliyor?
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