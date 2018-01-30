Elon Musk'ın alev silahı Borderlands 3'e geliyor!

Pandora'nın sahipsiz topraklarında geçen Borderlands, Gearbox'ın açık dünya FPS oyunlarından birisi. Ayrıca oyunun çok takipçisi var. Dün gece saatlerinde kendi hesabından birçok şaka yapan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, bu paylaşımlardan beklenmedik bir geri dönüt aldı. Gearbox yetkililerinden Randy Pitchford, attığı bir tweet ile Elon Musk'tan alev silahını kendi oyunlarına eklemek istediklerini belirtti.

Twitter'da Elon Musk ve Randy Pitchford arasında geçen yazışmalar, eğlenceli olarak düşünülebilir. Ancak bu yazışmaları gören kullanıcıların akıllarına ise "Borderlands 3'e Elon Musk'ın alev silahı mı geliyor?" sorusu düştü.