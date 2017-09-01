Elon Musk'a tarihi misilleme

Tesla, otomotiv çağının gidişatını belirleyen adımları bundan 5 yıl önce atmaya başladığında tüm sektör gülüyor ve elektrikli araçlar için erken olduğu düşünülüyordu. Webtekno'nun haberine göre şimdi neredeyse bütün otomotiv devleri ve köklü markalar, üretim hatlarını elektrikli otomobil ve araçlar üretmek için revize etmeye karar verdiler. Yıllar sürecek uzun dönüşüm planları hazırlandı ve Tesla, zamanında kendisine gülen firmaları bir bir rakip olarak karşısına aldı.

Dizel motor teknolojilerinde adını duyuran Cummins, tamamen kendi üretimi olacak elektrikli tır prototipini görücüye çıkardı. Şehirler arası kısa mesafeler ve şehir içi taşımacılığı için geliştirilen tır, 140 kWh’lık bir pille çalışıyor. Firmaya göre araç 1 saatte şarj olabiliyor ve 500 kilometrelik menzile sahip.

Cummins CEO'su Thomas Linebarger, Forbes dergisine verdiği bir röportajda elektrikli teknolojilerin 18 tekerlekli araç üretimi için aslında pek hazır olmadığını dile getirdi. Açıkçası böyle bir açıklama Tesla’nın ekmeğine yağ sürecek cinsten. En basitinden gösteriş meraklısı olan rakipler, son sözün kimde olduğunun bilincindeymiş gibi görünüyor.