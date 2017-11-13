Elon Musk'a göre yapay zeka bir insan kadar iyi araba kullanıyor!

Geçen hafta Tesla, Model 3'ün yapımında beklentilere ulaşamadığı için yeterince iyi olmayan bir üçüncü çeyrek raporu vermişti. Diğer taraftan Tesla'nın CEO'su Elon Musk, firmanın kendini süren arabalarının AI sistemleri hakkında daha iyi haberlere sahipti. Açıklamasında, kendini-sürme sistemindeki şu an kullanılan donanımın zaten insan seviyesi sürüş için yeterli olduğunu söyledi.

Açıklaması tam olarak şöyle: "Tam otonomluğua izin verilmesi için yetkililer insan kapasitesinden belirgin derecede daha fazla kapasiteye ihtiyaç duyabilirler. %50 daha güvenli olmalı, %100 daha güvenli olmalı diyebilirler, bilemem. Onların da bildiğinden emin değilim... Şu anki donanımımızla yaklaşık olarak insan seviyesine ulaşabileceğimizi biliyorum. Ve evet, donanım yönünden çok yakında daha fazla şey söyleyebileceğiz, sadece şu an henüz söylemeye hazır değiliz. Ama bu açıdan oldukça pozitifim."





Autopilot, şu an "durumsal otomasyon" denen üçüncü seviye otonom sürüş kapasitesine sahip olsa da, son on iki ayda yapılan Tesla araçlarında geleceğin seviye beş otonom sürüşünü destekleyen bir donanım bulunuyor. Bu yeni kapasite ile araçlar, insan müdahalesi olmadan yolculuklarını tamamlayabilir hale gelecekler.

Bu senenin önceki zamanlarında bir TED konuşmasında Musk, tamamen otonomlaşmış araçların iki sene içinde ortaya çıkacağını söylemişti, ama gerçekten bu süre içinde onları görecek miyiz, bunu zaman gösterecek.