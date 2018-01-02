Elon Musk, “Yapmak için can atıyorum” demişti: Uçakta görüntülendi!

Tesla’nın 2019’da elektrikli kamyon modeli Semi’nin ardından piyasa sunması beklenen pick-up modeliyle ilgili gerçek Detroit’e gitmek için havalanan bir Boeing

747-400 F Jumbo Jet’inde görüntülenmesiyle anlaşıldı.

Bir pilot tarafından görüntülenen araçların ‘Semi’ isimli elektrikli kamyon gibi devasa olmadığı, piyasadaki rakipleriyle aynı ölçülerde olduğu anlaşıldı. Şimdi gözler Hürriyet Dünyası’nın da yerinde takip edeceği Detroit fuarına çevrildi.

MUSK AÇIKLAMIŞTI AMA...

Halbuki Elon Musk geçtiğimiz hafta Twitter’da elektrikli pick-up isteyen kullanıcıya yönelik yaptığı açıklamada “Model Y’den hemen sonra bir pick-up üreteceğimize söz veriyorum. Ana tasarım ve mühendislik unsurları neredeyse 5 yıldır aklımda, yapmak için can atıyorum” demişti. Musk’ın bu açıklaması üzerine gözler yine Tesla’nın üzerine çevrilmişti.







Şu ana kadar önemli sipariş alan elekrikli kamyon modeli ‘Model Y’nin 2019 yılı ortalarında üretilmesi beklenirken, bu modelin ardından aynı platformda pick-up modelinin gelebileceği tahmin ediliyordu.





Hatta Amerika’nın en çok satan pick-up modeli F-150 ile karşılaştırıldığında, Tesla’nın pick-up modelinin eğer üretilecekse oldukça devasa olacağı söyleniyordu. Musk ise aracın beklenmedik sürprizlere yol açacak ezber bozan türden olacağını belirtti ancak herhangi bir teknik detay ya da özellik paylaşmadı.