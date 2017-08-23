Elon Musk şirketine çalışan alırken nelere dikkat ediyor?

Tesla ve Spacex ile dünyayı değiştirmeye devam eden Elon Musk ile çalışmak pek çok kişinin hayali. Ancak onunla çalışmak aynı zamanda özveri ve üstün yetenek gerektiriyor. İşte Elon Musk'un şirketine çalışan alırken dikkat ettikleri:

Elon Musk'ın birini işe almadan önce ilk bilmek istediği şey hayat hikayeleri. İnsanların yaşamlarını sürdürmek için aldıkları zor kararların ve karşılaştıkları problemlere getirdikleri çözümlerin kişiliklerini yansıttığına ve iş hayatında da aynı dercede zorluklarla baş edebileceklerine inanıyor.

Bir röportajında önceden insanları yeteneklerine göre işe aldığını, ancak iyi bir insan olup olmadıklarının daha önemli olduğunu anladığını belirtti.

Aynı zamanda çalışanların takım çalışmasına yatkın olması önemli. Şirkette zaten pek çok kişi birlikte yoğun iş stresi altında çalışırken, bir de birbirlerini strese sokan insanlar istemiyor.

Kendisi fizik ve ekonomi mezunu olsa da, Elon Musk için diplomanın pek bir önemi yok. Bir konuşmasında Bill Gates, Steve Jobs ve Larry Page gibi ünlü girişimcilerin diplomaları olmadığını fakat elinden gelse onları hiç düşünmeden işe alacağını ve bu yüzden diplomanın gereksiz bir detay olduğunu düşündüğünü söyledi.

Hangi iş pozisyonu için olursa olsun, işinizde en iyi olmanız önemli. Spacex şirketinde yoğurt standı açarken bile yardımcılarından en iyi elemanı bulmalarını istemiş.

Belki de en önemli kriter onunla aynı vizyonu paylaşmanız. Elon Musk her projesiyle dünyayı değiştiren bir girişimci ve eğer çalışanları onunla aynı düşüncede değilse farklılık yaratmanın imkansız olduğunu düşünüyor.

Hayatının büyük bir kısmını işe adamak da önemli bir kriter. Haftada ortalama 100 saat çalışan Musk, çalışanlarından da aynı özveriyi bekliyor.

Dünyada görülmemiş farklı işler yapmaya kendini adamış biriyle çalışıyorsanız, yaratıcı olmak önemli bir etken. Hem sorunlara farklı çözümler getirmek, hem de yeni ürünler ortaya koymak için yaratıcılık olmazsa olmaz.

Elon Musk çok kolay tatmin olan bir patron değil. Bu da hem kendisinin hem de çalışanlarının sınırlarını sürekli zorlamasına sebep oluyor. Yani baskı altında ve kısa süre de büyük işler yapabilmek onun için önemli.

Elon Musk'ın en önemli özelliklerinden birisi de asla yenilgiyi kabul etmemesi. Çalışanlarından da aynı davranışı bekliyor ve sorunlara çözüm bulana kadar vazgeçmemelerini istiyor.