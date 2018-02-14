Elon Musk kimdir? Elon Musk kaç yaşında?

Güney Afrika asıllı bir baba ve Kanadalı bir annenin çocuğu olarak hayata gözlerini açan ABD'li girişimci Elon Musk, kurmuş olduğu olduğu SpaceX ve Tesla Motors şirketleriyle başarılı ilerleyişini tüm hızıyla sürdürüyor. İşte tüm dünyanın yaptıklarını merakla izledi Elon Musk hakkında bazı bilgiler...

Elon Musk, 28 Haziran 1971 tarihinde Güney Afrika Cumhuriyeti’nin başkenti Pretoria’da doğdu. Oldukça meraklı bir karakteri olan Elon Musk, kendi başına öğrendiği kodlama diliyle 12 yaşındayken ilk oyununu tasarlamıştır. Yazmış olduğu bir bilgisayar oyununu Blastar'ı 500 Dolara satarak ilk ticari girişiminde bulunmuştur.

Lise eğitimini Güney Afrika'da tamamlayan Elon Musk, üniversite eğitimi için Kanada'ya taşınarak Queen’s University’de iki yıl eğitim aldı. Kanada'daki eğitiminin ardından Pennsylvania Üniversitesi'ne giden Elon Musk, burada işletme ve fizik okumaya başlamıştır. Eğitimini ekonomi alanında tamamlamış, fizik alanında ise yan dal yapmıştır.

Elon Musk 1995’de Stanford’da uygulamalı fizik ve malzeme bilimi alanında doktoraya başladı. Ancak çok kısa süre sonra kardeşi Kimbal Musk’la beraber yeni organizasyonlar için bir çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesine başlamak için okulunu bıraktı. 1999’da, Compaq'ın AltaVista birimi Zip2’yu 307 milyon dolar ve 34 milyon dolarlık hisse senedi vererek satın aldı.

Elon Musk, çevrimiçi ödeme sistemleri ve finans altyapısı X.com’u da kurdu. Ertesi yıl X.com ile aynı büyüklükte bir açık arttırma sistemi olan Confinity’yi bünyesine kattı ve PayPal’ı oluşturdu. 2002 yılında ise PayPal, eBay tarafından 1,5 milyar dolarlık hisse senedi karşılığında satın alındı.

SPACEX PROJESi İLE UZAY DÖNEMİ

Musk üçüncü şirketi Space Exploration Technologies’i (SpaceX), Haziran 2002’de kurdu. Şu anda bu şirketin CEO’su ve CTO’sudur. SpaceX roket teknolojisinin durumunu ilerletmeye odaklanmış fırlatma araçları geliştirip üreten bir şirkettir. Şirketin ilk iki fırlatma aracı Falcon 1 ve Falcon 9 roketleri; ilk uzay aracı ise Dragon’dur. 25 Mayıs 2012’de, SpaceX’in Dragon aracı Uluslararası Uzay İstasyonu’na girmiş, ve böylece SpaceX Uluslararası Uzay İstasyonu’na bir araç gönderen ve yanaştıran ilk ticari şirket olarak adını tarihe yazdırmıştır.

Ayrıca Elon Musk'ın en büyük hissedarı olduğu SolarCity, Amerika'nın en büyük güneş enerjisi sistemi sağlayıcısı şirketi konumundadır.

TESLA ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİ

Elon Musk Tesla Motors’un ortak kurucularından ve ürün tasarım birimi başkanıdır. Şirketin ürettiği ilk otomobil Tesla Roadster, 31 ülkede yaklaşık 2500 adet satış yapmıştır.

Tesla ilk dört kapılı sedanı Model S’i 22 Haziran 2012’de teslim etti ve SUV/minivan pazarını hedefleyen üçüncü ürünü Model X 9 Şubat 2012’de duyurdu. Model X’in üretimine 2014’te başlanması planlanıyor. Kendi araçlarına ek olarak Tesla, Daimler’e Smart EV ve Mercedes A Serisi için; ve Toyota’ya gelecekte çıkaracağı RAV4 için elektrik motorları ve güç aktarım organları satmaktadır. Ayrıca Musk bu iki şirketi de Tesla’ya uzun vadeli yatırımcı olarak kazandırmayı başarmıştır.