Elon Musk Global SatShow etkinliği için Türkiye'ye geliyor

Dünya uydu-uzay piyasalarına yön veren 3’üncü Global Satshow, 9-10 Kasım tarihlerinde, MÜSİAD’ın stratejik partnerliğinde ve ESOA (EMEA Satellite Operators’ Association- EMEA Uydu Operatörleri Birliği) ev sahipliğinde, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Bu etkinlik için gelecek konuklardan biri de, dünya çapında gündemde olan Amerikalı mucit ve girişimci Elon Musk olacak.

Ancak kısa bir süre önce yaşanan politik kriz sonrası hem Türkiye hem de Amerika karşılıklı olarak vize başvurularını askıya almıştı. Türkiye'nin vizesi bulunmayan Musk’un vize sorununu özel izinle çözülmesi bekleniyor.

Global SatShow etkinliğine katılım sağlamak isteyenler için kayıtlar, etkinliğin internet sitesinden alınacak.