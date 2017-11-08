Elon Musk Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek!

Tesla'yı kuran, Space X'in de sahibi olan Elon Musk'ın bir süredir Türkiye'ye geleceği iddiaları konuşuluyordu. Uydu ve uzay sektörünün önemli gelişmelerinin değerlendirildiği uydu konferansı, sergi ve ödülleri kapsayan Global SatShow; sektör uzmanları ve profesyonellerin yansıra teknoloji takipçilerini ve girişimcileri bir araya getiriyor. Musk'ın da bu etkinliğe katılacağı düşünülüyordu.



Musk'ın söz konusu etkinliğe katılacağı henüz kesinlik kazanmadı; ancak kurduğu Space X şirketinin etkinlikte bulunacağı kesinleşti. Bunun dışında Musk'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 15.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmesi planlanırken, konuşmada hangi konuların ele alınacağı henüz bilinmiyor.