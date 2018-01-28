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Elon Musk bu kez alevli silah satışına başladı!

Hürriyet Haber
28.01.2018 - 10:15 | Son Güncelleme:

Çılgın iş insanı Elon Musk ilk olarak Instagram'da paylaştığı görüntüde yeni alev silahını dünyayla paylaştı, tüketicilere 500 dolardan da satışı yapılacak!

Günümüzün en büyük problemlerinden trafiğe de el atan Musk, geçtiğimiz yıl kurduğu The Boring Company isimli şirketi ile bu alanda çalışmalar yürütürken, diğer yandan tuhaf bir şekilde şapka satışı gerçekleştiriyordu.
Elon Musk bu kez alevli silah satışına başladı
Mars’a yolculuk için çalışan bir CEO’nun şapka satması dışında her şey normal görünürken, Elon Musk’ın 50 bin şapka satılması halinde alev silahı satışına başlanacağına dair söz vermesi ortalığı karıştırmıştı. Büyük bir kitlenin bir şaka olduğunu düşündüğü bu söz gerçeğe dönüştü. Sosyal medya hesaplarında yaptığı duyuru ile herkesi şaşırtan Musk, The Boring Company Flamethrower isimli alev silahı için ön siparişlerin başladığını duyurdu.

500 dolar fiyat etiketine sahip olan ürün ile birlikte 30 dolar karşılığında yangın söndürücü satın alınabiliyor. Herhangi bir resim yer almadığı için satışa sunulan yangın söndürücünün standart bir ürün olduğu düşünülüyor.

En büyük merak konusu ise bu ürünün nasıl bir ilgi göreceği. Zira, güvenlik önlemleri alınmış ve eğlence amaçlı geliştirilmiş bir ürün olsa da, alev silahi birçok kullanıcıyı tedirgin eden tehlikeli bir ürün.

Etiketler: tesla
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