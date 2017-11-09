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    Elon Musk Atatürk'ün ünlü sözünü paylaştı

    hurriyet.com.tr
    09.11.2017 - 21:25 | Son Güncelleme:

    Dünyaca ünlü iş adamı, Tesla Motor'un CEO'su Elon Musk, Atatürk paylaşımlarına devam ediyor. Dün Anıtkabir'den iki adet fotoğraf paylaşan Musk, bugün de Atatürk'ün ünlü sözünü Twitter'dan paylaştı.

    Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de görüşen dünyaca ünlü iş adamı, elektrikli otomobil pazarının öncü ismi Tesla Motor’un CEO’su Elon Musk, Anıtkabir'i ziyaret etmiş ve ziyaretinin ardından iki adet fotoğraf paylaşmıştı. İki fotoğrafına toplamda 1 milyon 200 bin'den fazla beğeni gelmişti.

    Musk'un özellikle ikinci fotoğrafında Atatürk için yazdığı "Üç kırık kaburga, delik akciğer ve o yine de savaştı" ifadeleri büyük takdir toplamıştı.

    ATATÜRK'ÜN SÖZÜNÜ PAYLAŞTI

    Elon Musk bugün de Twitter hesabından Atatürk'ün "Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse, bilimi seçin." sözünü paylaştı. Bu paylaşım da 1 saat içerisinde 30 bin beğeni aldı.


     

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    Etiketler: elon musk , musk , atatürk
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