Elon Musk 'almayın' dedi, 48 saatte yarısını sattı

SİLİKON Vadisi'nin 'çılgın iş insanı' olarak bilinen Elon Musk, The Boring Company şirketiyle satışa sunduğu alev silahıyla şaşırtmaya devam ediyor. Musk'ın, "Süper gereksiz bir fikir. Kesinlikle satın almayın" diyerek tüketicileri uyardığı alev silahının stokları hızla tükenmeye devam ediyor. 500 dolarlık satış fiyatıyla şirketin web sitesi üzerinden satışa çıkan alev silahının stoklarının yarısı satışa çıktıktan yaklaşık 2 gün sonra tükendi.

10 BİN ADET SATILDI

Sadece 20 bin adet üretilecek olan silahın ön sipariş rakamlarını Twitter hesabından duyuran Musk, şu ana kadar 10 binden fazla sipariş aldıklarını açıkladı. Bu da The Boring Company'nin kasasına yaklaşık 5 milyon dolar girdiğini gösteriyor. Alev silahının tüm stoklarının tükenmesi durumundaysa The Boring Company kasasına 10 milyon dolar girecek.

Musk, The Boring Company iledaha önce de ezber bozmuştu. Şirketin logosunun basılı olduğu bir şapkayı satışa sunan Musk, bu şapkalardan kısa sürede 50 bin adet satmayı başarmıştı. 20 dolar olan bu şapkalar sayesinde The Boring Company kasasına 1 milyon dolar girmişti.

TRAFİK SORUNUNU BİTİRECEK

Çılgın iş insanının gerçekleştirdiği bu pazarlama taktiği stratejisinin en önemli sebebi The Boring Company şirketini fonlamak. Trafik sorununu bitirmesi için projeler üreten şirket, otomobillerin içine girebileceği özel tüneller geliştiriyor. Bu tünellerin en büyük özelliği ise içinde otomobilleri saatte 200 kilometre hızla taşıyabilen raylı bir sisteme sahip olması. Sürücüler araçlarını bu raylı sisteme bindiriyor ve araçlarını kullanmadan gidecekleri yere ne yakın çıkış noktasında araçlarını çıkarıyor. Bu projenin ilk olarak Los Angeles Havalimanı ile şehir merkezi arasında kurulması bekleniyor.

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