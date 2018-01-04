Elmas piyasası yönetmeliği kaldırıldı

İstanbul Altın Borsası Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına karar verildi.

Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde İstanbul Altın Borsası ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının tüzel kişiliklerinin sona ermesi ile 3 Nisan 2013'te faaliyete geçen Borsa İstanbul, İstanbul Altın Borsası'nın görevlerini de yürütmeye başlamıştı.

Bu çerçevede yürürlükte olan mevzuatta İstanbul Atın Borsası’na yapılan atıflar Borsa İstanbul’a yapılmış sayılıyordu.

4 Nisan 2011'de İstanbul Altın Borsası bünyesindeyken açılan Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası'nda 10/10/2006 tarihli ve 2006/11115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlenmesine ve Denetlenmesine Dair Karara istinaden Kimberley Süreci Sertifika Sistemine dahil ham elmaslar (rough diamonds) ile her tür ve şekilde parlatılmış elmaslar (polished diamonds) ve 32 Sayılı Karar’da tanımlı kıymetli taşlardan ilgili mevzuatta yer alan esaslar çerçevesinde beyan edilmek kaydıyla ham doğal taşlar, parlatılmış doğal taşlar, parlatılmış ve fiziksel veya kimyasal işlem görmüş doğal taşlar, ham sentetik taşlar, parlatılmış sentetik taşlar işlem görüyordu.