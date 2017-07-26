"Ellerimin olmaması beni biraz zorluyor ama... Toparladım"

Tedavi altına alındığı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi Servisi’nde kontrol altında tutulan Altuğ Özışık, “Kendimi çok iyi hissediyorum. Kısa sürede toparladım ama ellerimin olmaması biraz beni zorluyor. Yaşanan olayı düşünmemeye çalışıyorum. Arkadaşlarım beni yalnız bırakmıyor” dedi.

BABA: ESPRİ BİLE YAPIYOR

Yüz, el ve ayakları sargıda olmasına rağmen oğlunun 1 dakika bile başından ayrılmayan baba Tuncay Özışık, “Altuğ hızla iyileşiyor. Ben ve annesi ona yardımcı oluyoruz. Yakın dostlarımız da bizi yalnız bırakmıyor. Durumunu kabullenmiş durumda. Ellerinin olmamasıyla ilgili espri bile yapıyor” dedi.

Hastanede Özışık Ailesi’ne yardımcı olan dostları ise “Tuncay çok üzgün ama belli etmemeye çalışıyor. Olayla ilgili suçluluk hissediyor. Ayrıca sosyal medyada çıkan bazı yorumlar da aileyi kahrediyor. Biz bu süreçte herkesten duyarlılık bekliyoruz.”

KOL NAKLİNE UYGUN ADAY

Türkiye’nin ilk çift kol nakli ameliyatı ekibinde yer alan Doç. Dr. Özlenen Özkan ise Altuğ’un yüzündeki yaralanma nedeniyle ameliyatında yer aldıklarını söyleyerek, “Altuğ, çift kol nakli için uygun bir aday gibi görünüyor. Bunun için de hem Altuğ’un hem de ailesinin isteğinin olması gerekiyor” dedi. Bu arada taburcu edilen baba Tuncay Özışık hakkında “taksirle yaralama” suçlamasıyla işlem yapılacağı öğrenildi.