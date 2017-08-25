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    'Ellerimi bağlayıp dolaba kilitlediler'

    Burcu PURTUL UÇAR/İSTANBUL
    25 Ağustos 2017 - 23:17Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 23:17

    BAKIRKÖY’deki 4 katlı villasına kargocu kılığında giren iki kişi tarafından dolaba kilitlenen ve kasası soyulan kozmetikçi işadamı Murat E.’nin eşi Eda E. duruşmada yaşadığı korkunç dakikaları anlattı.

    9 Mayıs’ta meydana gelen olayla ilgili Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada sanıklar Alexandr Manolov, Murat Karadağ, Olesea Calceva, Petar Toporash, Yalçın Okurlar hakkında 29 yıla kadar hapis, Iuri Cernev hakıında 14 yıla kadar, Mustafa Mert Karakaş hakkında ise 3 yıla kadar hapsini talep edildi. Önceki gün görülen duruşmada Eda E. olay gününü şöyle anlattı:

    “Ben 4’üncü kattayken zil çaldı. Yaklaşık 6-7 dakika sonra maskeli, üzerinde kargo kıyafeti bulunan iki kişi odama girdi. Birinin elinde bıçak vardı. Ağzımı bantlayıp elimi plastik kelepçeyle bağladılar. Kasayı açtırıp içini boşalttılar. Diğer kasayı da buldular. İçindekileri aldılar. Sonra beni eşimin soyunma odasındaki dolaba soktular. Zil çalınca kaçtılar. Daha sonra beni bahçıvanımız kurtardı. Olesea servise çıkan elemanımızı telefon edip bir de ekmek almasını söyleyerek oyalamıştır. Olesea kasaların yerini biliyordu. Bizim evimiz gibi bir evi olmasını hayal ettiğini söylerdi.”

    Ellerimi bağlayıp dolaba kilitlediler


    Villada hizmetçilik yapan Moldovalı Olesea Calceva savunmasında sanıkları tanımadığını belirterek “Yaklaşık 1 yıldır yanlarında çalışıyorum. O gün sabah kargo gelmişti. Ağır bir koliydi. Yardım etmelerini istedim. Birisi içeriye girdi. Bana yumruk attı. Bayıldım” dedi. Olesea Calceva ve Yalçın Okurlar’ın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, sanık Iuri Cernev ve Murat Karadağ’ın mevcut delil durumu ve tutuklulukta geçirdikleri süre nedeniyle tahliyelerine karar verdi.

    Etiketler: hırsızlık , istanbul , gazetehaberleri
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