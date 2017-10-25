TUSKON davasının üçüncü gününde ifade veren tutuklu sanıklardan TUSKON Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Nalbant, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan plaket aldığı fotoğrafları mahkemeye sunarak, ”Ayaklarım kırılsaydı da TUSKON’a gitmeseydim. 2014 ve 2016’da istifa ettim ama kabul etmediler. Hain darbe girişiminden sonra demokrasi nöbetlerine katıldım. Eğer darbe gerçekleşmiş olsaydı yine hain olarak yargılanacaktım” dedi.





Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasının üyeleri oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON’un Genel Başkanı Rızanur Meral, Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın da arasında olduğu 84 sanıklı TUSKON davası sanık savunmalarıyla devam ediyor.

Davanın üçüncü gününde, ilk olarak TUSKON Yönetim Kurulu Üyesi, iki çocuk annesi tutuklu sanık Yüksel Nalbant ifade verdi. TUSKON üyesi iken dönemin Başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan plaket aldığını anlatan ve bu fotoğrafı mahkemeye sunan Yüksel Nalbant kendisini şöyle savundu:



“O ödülü alınca doğru bir yerde olduğuma karar vermiştim. Asla bir terörist değilim. Terör örgütü olduğunu bilseydim bu adamlara selam bile vermezdim.”



ZAFER ÇAĞLAYAN DA ORADAYDI



“TUSKON’un bir toplantısında Mustafa Muhammet Güney, ‘büyüğümüz enerji alanına yatırım yapılmasını istiyor’ dedi. O toplantıda dönemin ekonomi bakanı Zafer Çağlayan da vardı.”



ELLERİM KIRILSAYDI DA ALKIŞLAMASAYDIM



“TUSKON Genel Kurulu’na ayaklarım kırılsaydı da gitmeseydim. Toplum psikolojisiyle herkes alkışladığı için alkışladım. Ellerim kırılsaydı da alkışlamasaydım. Kadınlar TUSKON’da vitrin olarak kullanıldı. Bu durum savcılık tarafından da tespit edilmiştir. Bu yapı tarafından kandırıldığımı düşünüyorum.”



ROMANYA’YA KAÇ DEDİLER



“Marifet Derneği Genel Sekreteri Özer Demircan (firari sanık) gözaltına alınmamdan önce beni telefonla aradı. ‘Emniyetteki arkadaşlardan bana bilgi geldi. Gözaltına alınacaklar listesinde isminiz var. Siz de Romanya’ya kaçın’ dedi. Ben de ‘suç işlemedim. Yurt dışına kaçmama gerek yok’ diye yanıt verdim. Özer Demircan, ‘Rıza Nur Meral sizi arayacak’ dedi. Rıza Nur Meral beni aramadı ama arasaydı ona da aynısını söylerdim.“



ÜÇ GÜNDE 10 SAVUNMA



İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi TUSKON davasını görmeye pazartesi günü başladı. İlk gün sanıkların kimlik tespitleri ve iddianame okundu. Sanıklardan Ramazan Alpay ifade verdi. Davanın Salı günü görülen ikinci duruşmasında sanıklardan Ahmet Şener Gülenç, İsmail Aytan, Nihat Kurt, Nalan Erpolat ve Özlem Üçüncü ifade verdi. Dün görülen üçüncü gün duruşmasında ise Yüksel Nalbant, Doğan Geco, Ruhi Gürer ile Semih Sadır savunmalarını tamamladı. Mahkeme 3 günde toplam 10 tutuklu sanığın savunmasını bitirmiş oldu.