Elleran Elvis kimdir? Utanç Hikayesi sosyal medyaya damga vurdu

Tunahan Kurtuluş meşhur olduğu sahne adıyla Elleran Elvis, 16 Mart 1993 yılında İstanbul’un Beykoz ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul öğretimini Kadriye Mehmet Koparan ve Çamlıca İ.Ö.O. okullarında normal öğrenim yılında tamamladı. Lise öğrenimini Haydarpaşa Anadolu Teknik Lise’sinde başlamış, 3.
Rap müzikle 2002 yılında Lose Yourself ile tanıştı. 2008 yılında profesyonel kayıtlarını aldı. 2009 yıllarında bir çok stüdyo kaydı ile single parçalar sundu internetten. 2010 yılında MySpace en çok dinlenenler listesinde ilk 10 sıralamasından aşağıya bir kere bile düşmedi. Râmâ ve Eşya şarkılarıyla uzun süre birinciliğini korumuştu. Elleran Elvis, MTV Genç Yetenek (NewStar) programında, Fanta, RedBull gibi müzik festivallerinde sahne aldı. Konya açık hava konserinde 1600 biletli izleyici sayısını görmüştür. 2010 yılının sonunda Bir Demet Albüm isimli single albüm çalışmasını Seyhan barkodu ile dinleyenleriyle buluşturdu. 2011 yılında konserler, yeni şarkılar ve bir çok aktiviteler şeklinde müzisyenliğini profesyonel anlamda sürdürdü. 2012 yılının ocak ayında ilk profesyonel klipini Asfalt Film ile Testosteron ( feat. Mehmethan Kurtuluş ) şarkısına çekmiştir. Çalışmalarına çocukluk arkadaşlarıyla kurduğu 24IR Music ©& KingDoz Studyo devam etmektedir.
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