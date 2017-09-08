Eller tetikte... Karış karış aranıyor

Olay dün akşam saat 22.00 sıralarında Sungu Beldesine bağlı Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. Akşam nöbetinden çıkan özel güvenlik görevlisi 33 yaşındaki evli ve 6 çocuk babası Mehmetcan Aykan merkeze bağlı Sungu Beldesi’ndeki evine gitti. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışmada tabancasını çıkaran Aykan, önce 1.5 yaşındaki oğlu Musab ile eşi Ayten’i vurdu. Ardından evinden çıkan ve yaklaşık 200 metre uzaklıktaki amcasının evine giden Mehmetcan Aykan, kız kardeşi Sultan, ağabeyinin eşi Vahide ve amcasının gelini Besra’ya rastgele ateş etti.

Her iki olayda yaralanan oğlu Musab ile ağabeyinin eşi Vahide Aykan ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer 3 kişi ise olay yerinde hayatlarını kaybetti.

Ameliyata alınan yaralılar doktorların tüm müdahalesine rağmen sabaha karşı kurtarılamadı. Öldürülen aile fertlerinin cesetleri Muş Devlet Hastanesi morguna buradan da otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

AYKAN İÇİN OPERASYONLAR BAŞLATILDI

Olaydan sonra firar eden Mehmetcan Aykan’ın, cinayeti işyerinin kendisine verdiği tabanca ile işlediği ve mermilerin bitmesinden sonra tabancayı cinayeti son işlediği evde bırakararak kaçtığı belirtildi. Cinayeti neden işlediği hala öğrenilemeyen ve olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan jandarma ve polis Aykan’ın gidebileceği yerlere iz köpeği yardımı ile operasyonlar düzenliyor.

Olayın ardından firar eden Aykan'ın bulunması için sabaha kadar operasyon yapan jandarma ekipleri, iz takip köpeği 'Hızar'la arama çalışması başlattı. Jandarma özel harekat timleri ve korucuların da katıldığı arama çalışmasında, kilometrelerce alan tarandı. Mısır tarlalarına giren ekipler, firari güvenlik görevlisinin bulunması için muhtemel alanları didik didik aradı.

Öte yandan katliam yapan Mehmetcan Aykan’ın cinayetlerden bir gün önce sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından, 'Bize Allah’tan korkmayı öğrettiler’, ’Cihat kıyamete kadar devam edecek bir farzdır’ diye paylaşımları dikkat çekti.

Mehmetcan Aykan’ın Facebook hesabından çocuklarının eline verdiği oyuncak tabanca ile çektirdiği fotoğrafları paylaştığı görüldü.

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