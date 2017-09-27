ELLE Beauty Box 2 çıktı!

Özel olarak seçtiğimiz, mutlaka denemeniz gerektiğini düşündüğümüz bu ürünlerin yanı sıra Watsons’dan Scinic markalarda geçerli yüzde 40, Benefit kaş barlarında kullanabileceğiniz yüzde 50 ve Boynerlerdeki makyaj ürünlerinde geçerli yüzde 20 indirim kuponu bulunuyor. 12 aylık ELLE tablet üyeliği de hediye. Kutunun toplam değeri 360₺ olmasına rağmen ürünleri deneyip test etmeniz için kargo dahil ELLE Beauty Box 69.90₺ gibi çok özel bir fiyatla satılacak.
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Kutu içeriği ve ürünlerin editör yorumları aşağıdaki gibi.
MAKYAJ
Flormar, Precious Curl Maskara
GÜLGÜN ÖZEK, ELLE Türkiye Fotoğraf Editörü
Kremsi bir yapıya sahip olduğu için, kuru olmayan bir rimel. Kirpiklere uygulandıktan sonra dolgun ve oldukça etkileyici bir görünüm kazandırıyor. Göz makyajında iddialıysanız sizi kesinlikle tatmin edecek bir ürün.
SAÇ
Schwarzkopf, Gliss Şampuan ve Sıvı Saç Kremi
SUZAN YURDACAN, ELLE Türkiye Yazı İşleri Müdürü
Özellikle yaz mevsiminin ardından, güneşe maruz kalan ve rutin boyama
işlemi yüzünden yıpranan saçlarıma çok iyi gelen Gliss Saç Bakım Serisi yeni favorim oldu. Üstelik saç bakımı için her daim önerilen keratin de içeriyor. Sprey şeklindeki sıvı saç kreminin kokusu da hoş. Her sabah saçlarıma sıkıp çıkıyorum
MAKYAJ
Avon, True Colour Glimmerstick Precision Eyeliner
GÜLGÜN ÖZEK, ELLE Türkiye Fotoğraf Editörü
Çok güzel ışıltılara sahip bir göz kalemi! Siyaha yakın gri tonu ve minik pırıltılarıyla, dumanlı göz makyajı yapmayı sevenlerin favorisi olabilir. Göz kalemi kullanmadan dışarı çıkmayan biri olarak, bu ürünü çok sevdiğimi belirtmeliyim.
MAKYAJ
Benefit, Gimme Brow Hacim Veren Dolgunlaştırıcı Kaş Maskarası
SELİN MİLOŞYAN, ELLE Türkiye Konular Editörü
Özelikle seyrek kaşlar için çok uygun bir ürün. Ben de seyrek kaşlarım için şimdiye kadar birçok farklı kalem vs kullandım ama Benefit’in kaş maskarası, doğal rengi, kaşlarınıza istediğiniz formu verebileceğiniz kolay sürümlü fırçasıyla benzerlerinden ayrılıyor. Kaşlarımı dolgunlaştırıp renklendiriyor; suya dayanıklı ve uzun süre kalıcı. Şekil verirken gözlere ve bakışlara anlam katıyor.
CİLT
Cosmed, Control Gel
ESRA ÖZÜBEK, ELLE Türkiye Güzellik Editörü
Son dakikada ortaya çıkan sivilceler ve yağlı ciltler için ideal bir ürün. Özellikle gençler çok sevecekler. Yağlı veya akneli ciltler için özel olarak tasarlanan Control Gel, iyice temizlenmiş ciltte sadece sivilce üzerine lokal olarak uygulanıyor. Pratik, kullanışlı ve kısa sürede etkisini göstermesiyse en büyük avantajı.
MAKYAJ
Avon, True Colour Perfectly Matte Ruj - Peach Flatters
HANDAN ORAL, ELLE Türkiye TV Editörü
Bu ruju günün her saatinde kullanabiliyorum. Mat yapıda olmasına rağmen dudakları kurutmuyor. Kolay sürümüyle tek seferde yoğun bir renk veriyor. Gün içindeki kalıcılığı da başarılı. Nemlendirme özelliği ve dudaklarıma verdiği kadifemsi hisle makyaj çantamın vazgeçilmez ürünlerinden biri oldu diyebilirim.
BAKIM
Selin, Parfümlü Kolonya
OĞUZ EREL, ELLE Türkiye Stil Editörü
Selin’in parfümlü kolonyaları hem ferahlatıcı hem de beni eski zamanlara, çocukluğuma götürüyor. Ardıç kolonyası doğal kokusu da iyi hissettiriyor, ofiste kurtarıcım oldu.
CİLT
Gülsha, Sakinleştirici Tam Gül Misel Suyu
SERLİ GAZER BOYACI, ELLE Türkiye Moda Konuları Editörü
Bence temiz ve iyi görünen bir cilt her şeyin özü. Cildin nemini yok etmeden kir ve makyaj kalıntılarını temizleyen doğal içerikli bir ürün bulmaksa zor. Gülsha’nın her ürününe bayılıyorum. Durulama gerektirmeyen bu temizleyici su, bittikçe satın aldıklarımdan.
BAKIM
IncIa, Roll-On Deodorant
ESRA ÖZÜBEK, ELLE Türkiye Güzellik Editörü
Sayısını unuttuğum kadar deodorant denedim. Yüzde 90’ı ilk anda süper etki bıraktı ama gün sonuna doğru verdiği his ve koku hiç de hoş olmadı. Incia, hepsinden çok farklı. Paraben, alkol ve alüminyum içermediği için cilde dost. Kullanmadan önce çalkalayın, sürün ve gün boyu kendinizi ferah hissedin.
CİLT
Watsons, ScInIc 24K Gold Hydrogel Maske
SERLİ GAZER BOYACI, ELLE Türkiye Moda Konuları Editörü
Şu sıralar Koreli markalara aşığım. Büyük bir trende dönüşen maskelerse favorim. 24K Altın Hidrojel Maske, saf altın özü ve arı sütü içeriyor. Pazar günleri duştan sonra maskemi takıp yarım saat keyif yapıyorum. Sonuç ışıltılı bir cilt. Haftaya taze başlamak için minik bir sır.
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