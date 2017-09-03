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    Elini kıyma makinesine kaptıran genç kız tedaviye alındı

    Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
    03.09.2017 - 18:05 | Son Güncelleme: 03.09.2017 - 18:16

    Dün ikisi çocuk üç kişi kıyma makinesine ellerini kaptırıp feci şekilde yaralanmıştı. Bu kez Adıyaman’da, elini kıyma makinesine kaptıran 21 yaşındaki Serap Ö., hastanede tedaviye alındı. Genç kızın parmaklarını kaybettiği öğrenildi.

    Olay, öğleden sonra Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Serap Ö.,et çektiği sırada elini makineye kaptırdı.

    Genç kızın çığlıkları üzerine işyerinde bulunanlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Gelen itfaiye ekibi tarafından 10 dakika süren müdahalenin ardından genç kızın eli kıyma makinesinden çıkartıldı.

    Sağlık ekibi de ilk müdahaleyi yaptı. Serap Ö., ardından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan genç kızın parmaklarını kaybettiği belirtildi. Olayı duyarak hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

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    Etiketler: kıyma makinesi , Adıyaman , Hastane
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