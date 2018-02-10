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    Elindeki dövme yakalattı! Eşiyle birlikte cinsel ilişki gösterisi

    Hürriyet Haber
    10.02.2018 - 13:23 | Son Güncelleme:

    Liverpool'da yıllarca oynayan Jermaine Pennant ve karısı Alice Goodwin'in videosu, gündeme bomba gibi düştü. Yıldız futbolcuyu elindeki dövme ele verdi.

    İngiltere Premier Ligi'nin eski starlarından Jermaine Pennant, eşiyle birlikte internet üzerinde seks gösterisi yaparken yakalandı. Pennant'ın dakikası altı sterline izlenebilen seks videosu, İngiliz medyasının gündemine bomba gibi düştü. Futbol yıldızının söz konusu videoda elindeki kendine özgü dövme nedeniyle tanındığı belirtiliyor.
    Videoyu izleyenlerden biri, "Karısı Alice Goodwin'i tanıdım ancak onu görmeyi beklemiyordum" mesajını paylaştı. 35 yaşındaki Pennant, 32 yaşındaki karısı Alice Goodwin ile 2014 yılında evlenmişti. Eski futbolcu, oğlunun annesi ve nişanlısı Lara Murphy ile de aynı yıl ayrılmıştı. Yıllarca Liverpool'da oynayan Pennant'ın kariyerinde, Şampiyonlar Ligi finali bulunuyor.
    İngiliz medyasında büyük ses getiren video, sosyal medya kullanıcıları tarafından şaşkınlıkla izlendi.

    Elindeki dövme yakalattı Eşiyle birlikte cinsel ilişki gösterisi

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , dövme , sex gösterisi , video , seks video
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