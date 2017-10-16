Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Elinde silah vardı, gülerek arabadan indi!

    Elinde silah vardı, gülerek arabadan indi!

    Hürriyet Haber
    16.10.2017 - 08:26 | Son Güncelleme:

    İstanbul Pendik'te okul çıkışı Mustafa Yetgin (21) tarafından katledilen 17 yaşındaki Helin Palandöken'in olay anında yanında olan ve yaralanan arkadaşı Cemil Y. yaşadıkları dehşet anlarını anlattı. 17 yaşındaki genç, o caninin otomobille geldiğini, silahla arabadan indiğini söyledi.

    Güzelyalı Tren İstasyonu önünde geçen cuma günü okul çıkışında yaşanan silahlı saldırıda Helin Palandöken hayatını kaybetmiş, arkadaşları Deniz M. ile Cemil Y. ise yaralanmıştı.

    Hastanede tedavi altında olan Cemil Y., olay günü yaşadıklarını şu sözlerle aktardı. Helin'le çok samimi değildik. Deniz'le beraber giderken, Helin'in de yanımıza geldi. Durağa kadar beraber yürüyecektik. Yani hiçbir ilişkimiz yok sadece birlikte yürüyorduk. O sırada önümüzde bir araç durdu. İçinden silahlı o kişi gülerek arabadan indi. 'Selamın Aleyküm gençler' dedi. Elinde silah olduğu için 'Deniz hayırdır' diye üzerine yürüdü. Bir anda ateş etti ve Deniz'i yaraladı.

    'ONUNLA GÖZ GÖZE GELDİM'

    Cemil Y., sözlerine şöyle devam etti: "Ne olduysa 30 saniye içerisinde oldu. Denizi vurduktan sonra bana döndü. 'Yeni sevgilin bu mu Helin' dedi ateş etti bana. Ben yere düştüm. Sonra Helin'e döndü. Helin bağırıyordu, 'Dur yapma' diye. Sonra Helin'e de ateş etti. O da yere düştü. İki yada üç el ateş etti. Tekrar bana döndü. Göz göze geldik, yerde yatıyordum. Canım çok yandığı için konuşamadım bile.

    'BANA SIKACAKTI, VAZGEÇTİ'

    O göz göze gelmeden sonra sıkacaktı bana ama vazgeçti. Bir anda koşarak uzaklaştı. Okula doğru gitti. Sonrasını çok hatırlamıyorum." (Sabah)

    Heline çiçek yolluyordu, tehdit ediyorduHelin'e çiçek yolluyordu, tehdit ediyordu!

    Başbakan Yıldırımdan Helin Palandökenin ailesine taziye ziyaretiBaşbakan Yıldırım'dan Helin Palandöken'in ailesine taziye ziyareti

    Etiketler: İstanbul , Pendik , cani , Mustafa Yetgin
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri