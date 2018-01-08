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    Elinde bir servet tutuyor olabilir!

    İHA
    08.01.2018 - 13:29 | Son Güncelleme:

    Elazığ'da bir köyde hayvanlarını otlatırken, 2015 yılında Bingöl'e düşen ve gramı 60 dolardan satılan "göktaşı" parçalarına benzer taşları fark ederek toplayan Hasan Hüseyin Özdemir, taşların meteortaşı olması halinde 1 milyon liraya satacağını söyledi.

    Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Karasalkım köyünde ikamet eden ve yazın Hüseyin Hüseyin Özdemir (39), yaklaşık 1.5 ay önce hayvanları otlatmaya çıktı. Köyün üst tarafında hayvanları otlatırken yerde parlayan taşlar gören Özdemir, taşların diğer taşlardan farklı olduğunu fark etti. Bunun üzerine bölgeyi tarayarak farklı boyutlarda 100 adet yaklaşık 5 kilogram ağırlığındaki meteortaşı olduğunu iddia ettiği taşları topladı. İnternetten araştırma da yapan Özdemir, meteortaşı olduğunu iddia ettiği taşları 1 milyon liraya satışa çıkardı.

    SİYAH TAŞLARIN PARLADIĞINI FARK ETMİŞ

     2 çocuk babası olan Hüseyin Özdemir, “Dikkatimi çekti. Yerden alıp eve getirdim. Araştırdığımda bunların göktaşlarına benzediğini gördüm. Diğerlerini de toplayıp getirdim. Göktaşı olup olmadığını tam bilmiyoruz. Bazı taşları mıktanıs tutuyor. Analizlerini yaptıramadığımızdan dolayı tam olarak emin değiliz. Kime gösterdiysem göktaşına benzediğini söylüyor" dedi.

    METEORTAŞI ÇIKARSA...

    Kendisinin çok fazla maddi imkânı olmadığını, ilgilenenlerin kendisini aramasını isteyen Özdemir, daha önce benzerlerinin Bingöl’de de görüldüğünü bildiğini aktardı. Yaklaşık 5 kilogram ağırlığındaki taşları 1 milyon lira veren olursa satabileceğini dile getiren Özmedir, "Hepsini bir yerde buldum. Başka yoktu, hepsini getirdim. Yine aradık taradık başka bulamadık. Yapısal olarak normal taşlardan çok farklı. Sanki toplu olarak düşmüş ve düştüğü an parçalanmış gibi" diye konuştu.

    2 Eylül 2015 yılında Bingöl'ün Sarıçiçek köyü çevresine (Howardite-Eucrite-Diognite) meteor klanının bir parçası olan göktaşı düşmüş, köylüler toplayarak ortalama gramı 60 dolardan satmıştı. 

    Elinde bir servet tutuyor olabilir

    Etiketler: meteor düştü
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