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    Elif, yaşam mücadelesini kaybetti

    Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)
    02.11.2017 - 12:58 | Son Güncelleme:

    BURSA'nın Orhangazi ilçesinde geçen hafta sonu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve yoğun bakıma alındığı hastanede tedavi gören 20 yaşındaki Elif Bahar, yaşamını yitirdi. Aynı kazada ağır yaralanan genç kızın sözlüsü Ramazan Koç'un hastanedeki tedavisinin ise sürüyor.

    Kaza, geçen cumartesi akşamı Orhangazi- İznik karayolunda meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada sözlüsü Ramazan Koç ile birlikte yaralanan Elif Bahar, 112 Acil Servis ekibince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan genç kız, Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesinde sevk edilerek yoğun bakıma alındı.

    Orhangazi’de bir iplik fabrikasında işçi olarak çalışan Elif Bahar, doktorların tüm müdahalesine rağmen dünya yaşamını yitirdi. Genç kızın cenazesi Bursa'daki hastanede işlemlerin tamamlanmasının ardından son kez evinin önüne getirilip helallik alındı. Elif Bahar'ın cenazesi, Gazi Orhanbey Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

    Elif Bahar'ın kaza yaptığı aracın sürücüsü olduğu belirlenen ve genç kızla nişan hazırlığı yapan sözlüsü Ramazan Koç'un hastanedeki tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

    Etiketler: trafik kazası
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