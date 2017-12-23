Elif Verlag... Tornacılıktan yayıncılığa

ALMANYA’nın Nettetal kentinde doğup büyüyen tiyatrocu ve yayıncı Dinçer Güçyeter’in yaşam hikayesi, mütevazı bir başlangıca karşın bir başarı hikayesi. Realschuleden hautpschuleye atılıyor, ardından istemediği halde tornacılık mesleğini öğrenmek zorunda kalıyor. Aslında bütün hayali tiyatro oyuncusu olmak olan Güçyeter (38), annesini üzmemek için tornacılık öğreniyor. Ama içindeki tiyatro ve edebiyat sevgisi hiç sönmüyor, meslek öğreniminin ardından hem çalışıyor, hem tiyatro oynuyor.

Evli ve iki çocuk babası Güçyeter, tiyatro dünyasında kendine bir yer edindikten sonra fabrikada çalışmayı bırakıyor, 2010 yılında bu kez yayıncılığa atılıp, Elif Verlag’ı kuruyor. Almanca şiir ve öykü de yazan Güçyeter’in yayınevi kurma sebebi, kendisinin ve genç yazar arkadaşlarının eserlerini yayınlatacak yayınevi bulamaması.

“Köln’de bir akşam genç yazar ve şair arkadaşlarla oturuyorduk. O anda karar verdim, bir yayınevi kurmaya. İş inada binmişti. Tasarımcı ve editör olarak iki arkadaşımı aradım. Kendilerine ilk iki yıl maaş alamayacaklarını söyledim, arkadaş hatırı deyip kabul ettiler, biraz da oldu bittiye getirdim” diyor. İlk iki yıl kitapların basım masraflarını da kendi cebinden ve sponsorlardan küçük katkılarla karşılıyor. Son yıllarda Türkiye Kültür Bakanlığı başta olmak üzere bir çok edebiyat enstitüsü ve kurumları projelerini destekliyor.





32 KİTAP YAYINLADI

Güçyeter, ilk olarak genç Alman şairlerin şiirlerinden oluşan bir antoloji yayınlıyor. 500 adet basılan antoloji, kısa sürede tümüyle satılıyor. Ardından kendi şiir kitabı Ein Glas Leben’i yayınlıyor. Şimdiye kadar 32 kitap yayınlayan genç yayıncı, bunların toplam satışının 15 bine ulaştığını söylüyor. Şiir hep az satan bir edebiyat türü olduğu için, bunu bir başarı olarak niteliyor. İlhan Berk, Hilmi Yavuz, Lale Müldür, Gonca Özmen ve Ataol Behramoğlu başta olmak üzere Türk şairlerin şiirlerini iki dilde yayınlayan Güçyeter, Türk Edebiyatı ile genç ve önemli yazarları Almanya’da tanıtmanın en önemli hedefleri arasında olduğunu vurguluyor. Yayınladığı Türk şairlerine gösterilen ilgiden de memnun olduğunu belirtiyor. Önümüzdeki yıl Türk edebiyatının en önemli şairlerinden biri olan Haydar Ergülen’in şiirlerini iki dilli olarak yayınlayacak. Şair ve yazar seçiminde önceliği ise kendisini etkileyenlere veriyor.

GENÇ YAZARLARA DESTEK

Dinçer Güçyeter’in bir diğer önemli amacı ise genç yazarlara eserlerini yayınlayarak destek olmak. “Benim yayınevi kurma sebebim, eserlerimi yayınlayacak yayınevi bulamamaktı. Bu nedenle genç yazarlara desteği çok önemsiyorum. Bunlarla sıkı bağ kuruyorum, yazarlık süreçlerini bir yıl izliyorum. Ücret talep etmeden fuarlara, okumalara davet edilmelerini sağlıyorum, genç kuşaktan çok umutluyum. Edebiyat onlar ile büyüyüp yeni bir üslup ve dil kazanacak” diyor.

Son olarak altı yıl aradan sonra Aus Glut geschnitzt adlı şiir kitabını yayınlayan Güçyeter,

yayıncılığın yanı sıra tiyatro yönetmenliği ve oyunculuğunu da sürdürüyor. Gelecek nisan ayında annesinin hikayesini anlattığı, ‘Annemin Almanya Masalı’ oyununu Essen’deki Katakomben tiyatrosunda sahneleyecek.