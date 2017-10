Elif Şafak'tan itiraf: Biseksüelim

Elif Şafak (46), New York'ta konuşmasında şunları söyledi:



"Biz yazarlar olarak bir her zaman öyküleri kovalarız. Fakat aynı zamanda suskunluklar, hakkında konuşamadığımız şeyler; siyasi, kültürel tabular ve kendi sessizliğimizle de ilgiliyizdir. Ben her zaman azınlık hakları konusunu yüksek sesle konuşan ve üzerinde yazı yazan biri oldum, kadın hakları LGBT hakları gibi... Ancak bu konuşmamı hazırlarken; biseksüel olduğumu insanların içinde konuşma cesareti gösteremediğimin farkına vardım. Çünkü karalama, alay, nefret ve damgalamaların peşimden gelmesinden korktum. Fakat kimse durumun karmaşıklığı nedeniyle sessiz kalmamalıdır."



*Biseksüellik: Hem erkek hem kadınlara yönelik romantik çekim, cinsel çekim veya cinsel davranış.