Elidor By Melisa Şenolsun imzası taşıyan yeni bakım serisi

Yeni dönemde Atiye dizisi gündemde. İlk sezon çekimlerinizi tamamladınız. Nasıl bir hikâyesi var, bizimle neler paylaşabilirsiniz?

Çok fazla şey paylaşamıyorum şu an, çekimlerimiz devam ettiği için sürprizi bozmak istemem… Ama çok farklı bir iş, anaerkil bir toplum göreceksiniz en başta. Daha çok mistik, enerji, evren, karma gibi konuları içeriyor. Oyuncu kadromuz çok sağlam. Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger gibi isimler ile birlikte çalışıyoruz. Her şey çok keyifli gidiyor.





Geçen ay ejderha dövmeniz olay oldu. Bir oyuncu olarak büyük parça dövmeler yaptırmak çekinilen bir şeydir. Siz nasıl karar verdiniz?

Ben sanırım özel hayatımda anlık karar vermeyi seviyorum. Dövmemi çok severek yaptırdım. Dövmemin yeri de açık sahneler çekilmediği sürece görünmeyecek bir yerde. Bir de artık dövme kapatma için üretilen çok kalın ve dayanıklı makyaj ürünleri var. Setlerde bunu kusursuz uygulayan makyözlerimiz var. Pek sorun olmuyor.

“Oyunculuk yapabilmemin sebebi konservatuvar okumuş olmam” demiştiniz. Sette okumuş ve okumamış olan farkı belli oluyor mu? Yoksa sadece bir artı olarak mı görüyorsunuz?

Asla oyunculuk yapabilmemin konservatuara dayandırmadım. Böyle bir şeyi yapamam bu çok büyük bir saygısızlık olur. Ben daha okulu bitirmedim. Kendime okullu bile diyemem. Alaylı olup okulluların önüne geçmiş, çok daha yetenekli, disiplinli, çalışkan birçok isim var. Sayenizde bu sorunun doğru cevabını vermiş oldum ve daha önceden bahsi geçen bu soruyu da düzeltmiş oldum. Teşekkürler.

Daha önce Polonya, Almanya ya da İngiltere’de eğitim görmek isterim demişsiniz. Hayallerinizi ne kadar erteliyorsunuz?

Ertelemek demeyelim de doğru zamanı ve fırsatı kollamak diyelim. Doğru koşulları oluşturmayı bekliyorum. Şu an devam eden projelerim var ve onları bırakıp gidemem. Kafamda kendime koyduğum bir tarih var aslında umarım o zaman geldiğinde hayallerimi gerçekleştirmeye koyulabilirim.

Marka işbirliklerinde de sizi görüyoruz. Son olarak Elidor By Melisa Şenolsun imzası taşıyan bir saç bakım serisi piyasaya çıktı. Marka ile nasıl bir işbirliği yaptınız?

Ürünün üzerinde yalnızca adım bulunsun diye yola çıkmadık. Elidor ile her aşamada birlikte var olmak istedik. Laboratuvar aşamasına da dahil oldum, kokusunu birlikte seçtik, renklere ve tasarımları da yine birlikte yaptık. Önceliğimiz ise dayanıklı ve güçlü saçlar olsun dedik. Yazın güneş ve deniz gibi faktörlerle hepimizin saçları zarar görüyor. Özellikle de kıvırcık saçlı olduğum için benim saçlarım yazın çoğu zaman cansız ve şekilsiz olabiliyor. Yıpranmış sacları yeniden dayanıklı hale getirmek için bir formül çalıştık.





Saçlarınızla ilgili takipçilerinizden nasıl yorumlar alıyorsunuz? Siz saçlarınızı hangi formda kullanmayı tercih ediyorsunuz?

Ben saçlarımı olduğu gibi natürel hali ile kullanmayı tercih ediyorum çünkü kendimi kıvırcık saç ile daha rahat hissediyorum. Takipçilerimden, “saçların nasıl bu kadar bakımlı görünüyor?”, “elektriklenmesine nasıl engel oluyorsun” gibi sorular alıyorum. Kıvırcık saçlı olanların dertleriyle ilgili öneri isteyenler oluyor genelde.

Aynı zamanda gezmeyi çok seviyorsunuz. Bu yaz rotanızda nereler var?

Fransa’nın güney sahillerini araba yolculuğu ile uzun uzun gezmek istiyorum. İlk planım bu. Bunun dışında da Yeni Zellanda, Afrika ve Küba en merak ettiğim yerler.

Sizin ilginizi neler çekiyor, hangi haberlere dikkat kesiliyorsunuz?

Ayırt ettiğim söylenemez. Tabii ki gündemi takip ediyorum. Ama illa bir alan belirtmem gerekirse sanat köşeleri, yayınları daha çok ilgimi çekiyor. Yabancı ve yerel birçok yayını takip ediyorum.

Sabah kalkınca yaptığınız ilk üç şey?

Kalkar kalkmaz ilk iş bir dolu bardak su içerim. Yapabilecek vaktim varsa meditasyon yaparım. Sonra da kendime güzel bir kahve hazırlıyorum.

Bugüne kadar canlandırdığınız karakterlerden en çok hangisini sevdiniz?

Terazi burcuyum, asla seçemiyorum ☺ ama değerlendirirsem; sektöre Tatlı küçük Yalancılar Hande ile başladım, ilk aşkımdı. Çılgındı, bana çok yakındı ama çocuksu bir karakterdi. Sonra kiralık aşk Sude oldum. Sude ile insanları anlamaya, çift yönlü bakmaya, “kötü” diye spesifik bir karakter olmadığını anlamaya başladım. Azmi ve hırsından çok şey öğrendim. Nefes Nefese’de Rüya ile tanıştım. Annesini aramak için Suriye’ye kadar gidebilecek cesur bir kız olmayı öğrendim. Şu an Atiye dizisindeki karakterim ise Cansu. Onla ilgili ise dediğim gibi sürprizi bozmayalım ama bugüne kadar rol aldığım karakterlerden farklı bir karakter olacak…

Sinema kariyerinizde de başarılar ile ilerliyorsunuz. Çetin Tekindor ile başrolü paylaştığınız Babam filminden sonra bu sene de bir sinema filmi ile sizi beyaz perdede göreceğiz diye duyduk…Nasıl bir film bekliyor bizi?

Doğru duymuşsunuz ☺ Ama sır gibi saklıyoruz şu an tüm detayları. Umur Turagay’ın çektiği BKM yapımı bir film. Adı şimdilik; “Güzelliğin Portresi” ama değişebilir. Burçin Terzioğlu, Birkan Sokullu, Serkan Keskin, Feridun Düzağaç gibi başarılı isimler var ana rollerde. “İyi ki kabul etmişim” dediğim ve çok keyif aldığım bir proje oldu benim için. Bu projede de beni çok farklı bir rolde göreceksiniz. Ben de heyecanla bekliyorum.

Tüy Kalemler oyununda da usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu ile başrolü paylaştınız. Bu sene de tiyatro yapmayı düşünüyor musunuz?

Evet çok istiyorum. Şu an için hazır bir plan ve programım yok. Geçtiğimiz sezon film ve dizi hazırlığında olduğum için gelen bir teklifi kabul edememek durumunda kaldım ama aklım hala sahnede. En yakın zamanda sahneye geri dönmeyi istiyorum.

Son diziniz Nefes Nefese’de de Uğur Yücel ile rol aldınız. Çetin Tekindor, Erdal Beşikçioğlu ve Uğur Yücel… Nasıl bir his onların karşısında olmak, oynamak? Size neler kattı? Kendinizi şanslı hissediyor musunuz?

Tabii ki çok şanslı hissediyorum. Türkiye’nin en iyi erkek oyuncuları ile çalıştım. Karşılarında çok heyecanlandım. Çok büyük saygı duyduğum isimler hepsi. Hepsinden hem hayat, hem oyunculuk adına çok güzel dersler aldım, bilgiler edindim. Hepsinin yeri bende ayrı. Özellikle de Uğur abi…



