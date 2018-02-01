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Elektronik sigara içenlere kötü haber

Hürriyet Haber
01.02.2018 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yeni bir e-sigara araştırması, kullananların "zararsız" iddiasını çürütecek kadar ciddi sonuçlar içeriyor!

E-sigaraların zararları hakkında tartışmalar devam etse de, bilim insanlarının fikri giderek negatife doğru kayıyor. New York University School of Medicine tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre elektronik sigaralar "daha yüksek" kalp hastalığı ve kanser riski oluşturabilir. 10 yıllık "hafif" e-sigara kullanımının dengine (gerçekte 12 hafta) maruz bırakılan fareler, idrar torbaları, kalpleri ve akciğerlerinde DNA hasarı yaşadılar ve hem akciğer proteinleri hem de DNA yenilenmeleri sınırlandı. Başka bir deyişle, kanser oldular!

Kobaylar üzerinde daha fazla test yapılmadan kesin bir karara ulaşmak mümkün değil. Araştırmanın yazarı Moon-shong'un Bloomberg'e belirttiği üzere henüz normal sigaraların mı yoksa elektronik sigaraların mı daha zararlı olduğu konusunda bir sonuca ulaşılmış değil.

E-sigaraların "muhtemelen" daha az zararlı olduklarına yönelik araştırmalar bulunsa da bu araştırma, nikotinin dönüşümünün bir kısmının vücutta gerçekleştiğini belirtiyor ve bu yüzden de aynı tehlike ile karşı karşıya olunduğu söylenebilir.

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Etiketler: e-sigara , elektronik sigara
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