Elektronik kelepçeyle cinayet

Başından vurulan Fazlı Öncel öldü. Kenan Dal ile Özcan Kızılkaya yaralandı. Hastanede yaralı olarak ifadesi alınan Kızılkaya “Siyah renkli bir cip bana selektör yaptı, yanına gittim. Yan koltukta oturan Vahdi A.’yı (26) tanıyorum. Tartıştık, şoför koltuğunda oturan bana yumruk attı. Daha sonra silah çıkardılar ve ateş etmeye başladılar. Kahvehaneye doğru kaçarken ayağımdan vuruldum” dedi.



6 ay önce yaralamalı kavga yüzünden ayağına takılan elektronik kelepçeyle serbest bırakılan Vahdi A. evinde gözaltına alındı.