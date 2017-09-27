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    Elektronik kelepçeyle cinayet

    Çetin AYDIN / İSTANBUL
    27.09.2017 - 21:31 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 21:32

    İSTANBUL Maltepe Küçükyalı Aydınevler Mahallesi Uyanık Caddesi’nde 13 Eylül akşamı bir kahvehanenin önüne siyah renkli bir ciple gelen 2 kişi, araçtan inmeden ateş etmeye başladı.

    Başından vurulan Fazlı Öncel öldü. Kenan Dal ile Özcan Kızılkaya yaralandı. Hastanede yaralı olarak ifadesi alınan Kızılkaya “Siyah renkli bir cip bana selektör yaptı, yanına gittim. Yan koltukta oturan Vahdi A.’yı (26) tanıyorum. Tartıştık, şoför koltuğunda oturan bana yumruk attı. Daha sonra silah çıkardılar ve ateş etmeye başladılar. Kahvehaneye doğru kaçarken ayağımdan vuruldum” dedi.

    6 ay önce yaralamalı kavga yüzünden ayağına takılan elektronik kelepçeyle serbest bırakılan Vahdi A. evinde gözaltına alındı. 

    Etiketler: elektronik kelepçe , Cinayet , gazetehaberleri
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