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Elektronik fatura kullanımı hızla artıyor

Hürriyet Haber
13 Ağustos 2017 - 21:06Son Güncelleme : 13 Ağustos 2017 - 21:06

Elektronik fatura kullanımı hızla artmaya devam ediyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Geçen ay itibarıyla 63 bin 514 mükellef e-fatura uygulamasına dahil oldu. Yaklaşık 1 milyar e-fatura elektronik ortamda alınıp verildi” diye konuştu.

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) elektronik altyapısına özellikle son yıllarda büyük yatırımlar yaptıklarını ve bunun da sonuçlarını olumlu anlamda aldıklarını dile getirdi. Uygulanmasına 2010’da başlanan e-Fatura’ya ilişkin konuşan Ağbal, geçen ay itibariyle 63 bin 514 mükellefin uygulamaya dahil olduğunu bildirdi. Bakan Ağbal, mükelleflerin fatura düzenleme, basma, postalama, arşivleme, saklama, muhasebeleştirme, tahsilat süreçlerini takip etme gibi birçok süreci daha hızlı ve verimli olarak yönetmeye başladığını ve bu masraflardan büyük ölçüde kurtulduğunu belirterek, “63 bin mükellefimiz yaklaşık 1 milyar e-faturayı e-ortamda alıp verdi. E-Arşiv uygulaması ile de bugüne kadar yaklaşık 15 milyar fatura belgesi ‘e’ ortamda düzenlenerek, toplamda yaklaşık 16 milyar fatura elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilir hale geldi” ifadelerini kullandı.

Ağbal, uygulamaya başlandığı dönemden bugüne kadar yaklaşık 890 milyon beyannamenin elektronik ortamda alındığını belirterek, şunları söyledi: “40 farklı türde verginin dahil olduğu sistemde beyannamelerin yüzde 99.8’inin internet üzerinden bize ulaştırıldı. Başta vergi borcu sorgulama olmak üzere mükellefiyet kayıtları sorgulamaları artık online yapılabiliyor. Araç satışları, banka hesap açılışları, motorlu araç muayene işlemlerinde yaşanan bürokratik gecikmeleri ortadan kaldırdık. Söz konusu sistemler üzerinden bugüne kadar 78 milyon kez ‘borcu yoktur’, 1.2 milyar kez de ‘mükellefiyet bilgisi’ sorgusu yapıldı.” Ayrıca Ağbal, eskiden 2-3 gün süren mükellefiyet açma işlemlerinin artık anında yapıldığını belirterek, “Yaklaşık 46 bin limited şirket, 10 bin anonim şirket ve 725 kooperatif olmak üzere toplam 57 bin şirketin kurumlar vergisi mükellefiyet tesisi vergi dairesine gidilmeksizin gerçekleştirildi” dedi.

Etiketler: Naci Ağbal , Gelir İdaresi Başkanlığı , gazetehaberleri
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