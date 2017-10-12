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Elektrikte serbest tüketici sayısı eylülde arttı

AA
12.10.2017 - 10:19 | Son Güncelleme:

Elektrikte serbest tüketici abone sayısı eylülde bir önceki aya göre yüzde 3 artarak 4 milyon 627 bin 789'a yükseldi. Serbest tüketicilerin 3 milyon 253 bin 159'u mesken abonelerinden oluştu.

Elektrikte serbest tüketici abone sayısı geçen ay bir önceki aya göre yüzde 3 artarak 4 milyon 627 bin 789'a yükseldi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, eylülde serbest tüketici sayısının en fazla bulunduğu şehir, 1 milyon 352 bin 110 aboneyle İstanbul oldu.

İstanbul'un Avrupa yakasında 964 bin 584, Asya yakasında ise 387 bin 526 serbest tüketici sisteme dahil oldu. İstanbul'u, 445 bin 781 serbest tüketiciyle İzmir ve 373 bin 642 aboneyle Antalya takip etti.

Serbest tüketici abone sayısı eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 3 artarak 4 milyon 627 bin 789'a çıktı. Grup bazında en fazla serbest tüketici kaydı 3 milyon 253 bin 159 ile meskenlerde gerçekleşti. Meskenleri, 1 milyon 310 bin 427 abone ile ticarethaneler izledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun, serbest tüketici limitini yıllık 2 bin 400 kilovatsaate düşürmesinin ardından ortalama aylık 82 lira ve üzeri elektrik faturası ödeyen abonelerin, elektriği istediği tedarikçiden almasının önü açılmıştı.

Etiketler: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu , Elektrikte serbest tüketici abone sayısı , Serbest tüketici abone sayısı
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