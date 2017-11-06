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Elektrikte serbest tüketici sayısı ekimde arttı

AA
06.11.2017 - 11:03 | Son Güncelleme:

Elektrikte serbest tüketici abone sayısı geçen ay bir önceki aya göre yüzde 1,8 artarak 4 milyon 711 bin 967'ye yükseldi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, ekimde serbest tüketici sayısının en fazla bulunduğu şehir, 1 milyon 383 bin 295 aboneyle İstanbul oldu.

İstanbul'un Avrupa yakasında 999 bin 475, Asya yakasında ise 383 bin 820 serbest tüketici sisteme dahil oldu. İstanbul'u, 461 bin 959 serbest tüketiciyle İzmir ve 380 bin 747 aboneyle Antalya takip etti.

 Serbest tüketici abone sayısı ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,8 artarak 4 milyon 711 bin 967'ye çıktı. Grup bazında en fazla serbest tüketici kaydı 3 milyon 330 bin 510 ile meskenlerde gerçekleşti. Meskenleri, 1 milyon 315 bin 213 abone ile ticarethaneler izledi. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun, serbest tüketici limitini yıllık 2 bin 400 kilovatsaate düşürmesinin ardından ortalama aylık 82 lira ve üzeri elektrik faturası ödeyen abonelerin, elektriği istediği tedarikçiden almasının önü açılmıştı. 
Ekimde serbest tüketici abone sayılarının grup bazlı dağılımı şöyle:

Profil Abone Grubu Serbest Tüketici Sayısı 
Mesken 3 milyon 330 bin 510 
Ticarethane 1 milyon 315 bin 213 
Sanayi 18 bin 986 
Aydınlatma 6 bin 440 
Tarımsal Sulama Bin 667 

Etiketler: Tüketim , EPDK
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