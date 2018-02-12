Elektrikte serbest tüketici sayısı azaldı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, geçen ay en fazla serbest tüketiciye sahip şehir, 880 bin 795 aboneyle İstanbul oldu.

İstanbul'un Avrupa yakasında 577 bin 429, Anadolu yakasında ise 303 bin 366 serbest tüketici sisteme dahil oldu. İstanbul'u, 437 bin 438 serbest tüketiciyle İzmir ve 272 bin 102 abone ile Antalya takip etti.

Serbest tüketici abone sayısı ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 11,27 azalarak 4 milyon 175 bin 381'e düştü. Grup bazında en fazla serbest tüketici kaydı 3 milyon 106 bin 315 ile meskenlerde gerçekleşti. Meskenleri, 1 milyon 27 bin 817 aboneyle ticarethaneler izledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 1 Aralık 2017'de yıllık serbest tüketici limitini 2 bin 400 kilovatsaatten 2 bin kilovatsaate düşürmesinin ardından ortalama aylık 68 lira ve üzeri elektrik faturası ödeyen abonelerin elektriği istediği tedarikçiden almasının önü açılmıştı.