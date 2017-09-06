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Elektrikte serbest tüketici sayısı arttı

AA
06.09.2017 - 11:25 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 11:25

Elektrikte serbest tüketici abone sayısı ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1 artarak 4 milyon 481 bin 840'a yükseldi. Serbest tüketicilerin 3,1 milyonunu mesken aboneleri oluşturdu.

Elektrikte serbest tüketici abone sayısı geçen ay bir önceki aya göre yüzde 1 artarak 4 milyon 481 bin 840'ü yükseldi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, ağustosta serbest tüketici sayısının en fazla bulunduğu şehir, 1 milyon 311 bin 872 aboneyle İstanbul oldu. İstanbul'un Avrupa yakasında 924 bin 136, Asya yakasında ise 387 bin 736 serbest tüketici sisteme dahil oldu. İstanbul'u, 438 bin 869 serbest tüketiciyle İzmir ve 367 bin 44 aboneyle Antalya takip etti.

Serbest tüketici abone sayısı ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1 artarak 4 milyon 481 bin 840'a çıktı. Grup bazında en fazla serbest tüketici
kaydı 3 milyon 113 bin 384 ile meskenlerde gerçekleşti. Meskenleri, 1 milyon 300 bin 738 abone ile ticarethaneler izledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun, serbest tüketici limitini yıllık 2 bin 400 kilovatsaate düşürmesinin ardından ortalama aylık 82 lira ve üzeri elektrik faturası ödeyen abonelerin, elektriği istediği tedarikçiden almasının önü açılmıştı.

Etiketler: tüketici abone sayısı , elektrik abone sayısı , elektrik
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