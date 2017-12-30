Elektrikte %8.8 zam kesinleşti

Resmi Gazete’ye göre elektrik fiyatları 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren ortalama yüzde 8.5 zamlanacak. Konutlarda artış yüzde 8.8 olurken, sanayi ve ticarethanelerde elektrik fiyatları yüzde 8.4 zamlanıyor Ortalama artış oranı böylece yüzde 8.5’a denk gelecek. Konutlarda kullanılan elektriğin fiyatı yüzde 8.8 oranında arttığı için vatandaşın faturasını artıracak.

100 LİRA AŞILDI

4 kişilik bir ailenin aylık elektrik tüketimi 230 kilovatsaat olarak dikkate alınıyor. 1 Ekim itibariyle bir ailenin nihai tüketimi aylık 94.75 lira. Konutlara gelecek yüzde 8.8 zamla faturaya 8.34 lira zam gelmiş olacak. Böylece toplam fatura 103.09 olacak. Bu nedenle fatura 100 lira sınırını da aşmış olacak. Ancak fiyat dağıtım ve enerji bedeline ne kadar zam yapıldığına göre değişebilecek. BOTAŞ’ın, 1 Aralık’tan geçerli olmak üzere doğalgaz santrallarına sattığı doğalgazın fiyatını, yüzde 8 artırmasıyla elektrik fiyatları üzerinde maliyet baskısı oluşacağı anlaşılmıştı. Maliyet baskısı nedeniyle elektrikte zam bekleniyordu.

Elektrik fiyatları enflasyonda yüzde 2.68 ağırlığa sahip. Yapılacak zam bunun için piyasalar tarafından da merakla bekleniyor. Yüzde 8.8’lik zammın enflasyona etkisinin 0.24 puan olması hesaplanıyor. Enflasyon şu anda yüzde 12.98. Aralık ayından itibaren enflasyonda düşüş bekleniyor. Ancak elektrik zammının ardından yılın ilk çeyreğinde enflasyonun yüzde 11’ler civarında olabileceği yönünde beklenti var.

EN SON 2016’DAYDI

Elektrik fiyatlarına son olarak 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 6.8 zam yapılmıştı.

Öte yandan EPDK, Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) tarafından dağıtım şirketlerine ve görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda, aktif elektrik enerjisi bedelinin kilovatsaat başına 18.008 kuruş uygulanmasına karar verildi. EPDK’nın kararı, 1 Ocak 2018’den itibaren geçerli olmak üzere, Resmi Gazete’de yayımlandı. Dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda ise aktif elektrik enerjisi bedeli, kilovatsaat başına 20,63 kuruş olarak uygulanacak. Görevli tedarik şirketlerinden elektrik enerjisi alan iletim sistemi kullanıcısı tüketiciler için tarifelerin, TETAŞ tarafından iletim sistemine doğrudan bağlı tüketicilere uygulanmasına devam edilecek.

AĞIRLIK DAĞITIMDA

ÖTE yandan Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) yaptığı açıklamada elektrik zammının büyük bölümü enerji maliyetinden değil, dağıtım bedelinden kaynaklandığını belirtti. EMO açıklamasında çıplak enerji ve perakende hizmete yüzde 7, kayıp ve kaçak, dağıtım ve iletim bedellerine yüzde 12.7 oranında zam yapıldığı yer aldı. Açıklamada şöyle denildi: “EMO’nun en az 230 kilovat saat olarak öngördüğü bir ailenin asgari elektrik tüketimi için ödenecek fatura aylık 100 lirayı aşacak. 2018 yılında başka zam yapılmasa bile yalnızca konutların kullandığı elektrik üzerinden 2.3 milyar TL fazladan tahsilat yapılacak. Bu fazladan tahsilatın yaklaşık 904 milyon TL`lik bölümü dağıtım, iletim ile kayıp ve kaçak bedeline, 911 milyon TL`lik bölümü enerji üretim şirketleri ile perakende satış şirketlerine, kalan 413 milyon TL`lik bölümü ise vergi ve fon geliri olarak devletin kasasına girecektir.”