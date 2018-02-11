Elektrikli otoda pilin süresini gösterecek

Cep telefonlarının şarjlarının ne kadar kaldığının yüzde olarak görülebildiğini ancak bunun süre olarak doğru öngörülemediğini söyleyen İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, elektrikli araçlar için bu durumun kritik olduğunu vurguladı. Karaca, “İTÜ’de geliştirilen yazılımlarla birlikte bu pillerin hikâyesi de takipte. Ona göre yüzde kaç şarjı kaldığını hesaplıyor. Böylece elektrikli araçların yolda kalmasının önüne geçilebilecek” dedi. Karaca, şöyle konuştu: “Bin kilometreyi 6 dakikada şarj ederek gitmeyi düşünüyorlar. 400-450 kilometre yarım saat şarjla gidiliyor. Cep telefonlarında şarjın ne kadarının kaldığı konusunda hiçbir fikriniz yoktur. O depolamayı veya kalan süreyle ilgili çekirdek firmamız vardı bizim, kuluçkadan çıktı.”