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Elektrikli Mini 2019’da yollarda

Hürriyet Haber
01.09.2017 - 08:57 | Son Güncelleme: 01.09.2017 - 08:57

Mini 2019 yılında üretimine başlamayı planladığı yeni elektrikli Mini modelinin konsept modelini Frankfurt Otomobil Fuarı’nda sergilemeye hazırlanıyor. Aston Martin’den Ferrari’ye kadar birçok marka yeni elektrikli modelleri için çalışmalara hız verdi -Tesla sağ olsun- ve arka arkaya yeni elektrikli model haberleri gelmeye başladı.

Mini, Rolls Royce ve BMW Mottorad’dan sorumlu yönetim kurulu üyesi Peter Schwarzenbauer, “Yeni elektrikli Mini konsepti, karakteristik go-kart duygusu ile oldukça eğlenceli ve güçlü elektrik motoru ve sıfır emisyonu ile günlük kullanım için tamamen tamamen uygun olacak” diyor.

Yeni elektrikli Mini’nin ön yüzünde de bazı tasarım değişiklikleri yapılacak. Bu değişikliğin ana nedeni elektrikli bataryanın daha fazla hava ve dolayısıyla daha fazla alana ihtiyacının olması. Ayrıca bu yeni ön yüz tasarımı sayesinde elektrikli Mini, diğer modellerden sıyrılarak kendi tarzını ortaya koymuş olacak.

2009’da üretilen hibrid Mini Countryman modeli olduğu için bir bakıma ikinci elektrikli model olarak satış mağazalarındaki yerini alacak olan bu model, BMW’nin popüler modeli i8’de bulunan (biraz daha az güçü) güç aktarım organları kullanıyor.

BMW’nin bu model için neden bu kadar geç kaldığı büyük bir soru işareti ve ayrıca fiyat konusunda bir bilginin bulunmaması da önemli bir diğer soru işareti.

Etiketler: Mini , yeni Mini , Mini 2019 , elektrikli Mini
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