Elektrikli Mercedes otobüsler yollara düşüyor!

Otomotiv devi Mercedes-Benz şehir içi ulaşım için en çok tercih edilen otobüs serisi Mercedes-Benz Citaro’nun elektrikli versiyonu ile piyasaya gelmeye hazırlanıyor. Daimler tarafından yapılan açıklamaya göre 2018 yılının sonunda sıfır emisyona sahip ve tamamen elektrikli olacak Citaro’nun üretimine başlanacağı açıklandı.



Citaro elektrikli modeli sessiz bir motor ve sıfır emisyon ile kullanımda olacak. Yeni modelin üst düzey testlerine şimdiden başlanmış olunduğu açıklandı. Zorlu hava şartları karşısında dizel motor kadar dayanıklı olması ön planda tutuluyor. Bu kapsamda Kuzey Kutbu’nun buzlu yollarında ve yüksek sıcaklığa sahip olan bölgelerinde konsept araçlar ile testler gerçekleştiriliyor. Bu yeni model enerjisini lityum iyon piller ile depolamak üzere tasarlanmış ve üretilmiş durumda. Modüler pil tasarımı tercih edilerek gerekli şartlar durumunda pil özelleştirmeye imkan sağlayacak.



Donanımgünlüğü'nün haberine göre Daimler tarafından yapılan bu yatırımlar yakın gelecekte birçok firmanın da toplu ulaşım için alternatif enerjilere yönelmelerini sağlayabilir. Eylül 2018 tarihinde tanıtımı gerçekleştirilmesi beklenen bu yeni modelin, seri üretimine ise 2018 yılının sonbahar aylarında başlanmış olacak.