Elektrikli araçlar tercih edilenlerin başında

Ortaya çıkan son gelişmeler de bunu doğrularken, artık insanlar elektrikli otomobil kullanmaya başlıyor. Almanya geçen yıllarda sürücüleri elektrikli araçlara yönlendirme kampanyaları bile yapmıştı. Elektriğin teknoloji ile buluşması 1997 yılına dayanıyor. Elektrikli otomobiller, artık dünyanın pek çok yerinde sayısı milyonları aşan kişiler tarafından kullanılıyor.

Bir medya ajansı tarafından yayınlanan istatistiklere göre, ortada ciddi bir elektrikli araç merakı var. Gerek Avrupa, gerek Amerika ve Japonya’da hükümetler de fosil yakıt yerine elektrikli araçları teşvik ederken, bu otomobillerin kullanımı 2016 senesine oranla yüzde 60 artış gösterdi.

Şu anda dünya genelinde bakıldığında neredeyse 2 milyona yakın elektrikli otomobil kullanılıyor ve 2 milyonu aşkın da elektrikli araç şarj istasyonu bulunuyor. Avrupa’da geçen yıl elektrikli araçların kullanımında yüzde 2.9 artış yaşanırken, bu teknolojik aletleri dünyada en çok Çin, ABD ve Norveç tercih ediyor. Avrupa’da ise ilk üç sırayı İspanya, Almanya ve Birleşik Krallık aldı.

Amerika’da en çok tercih edilen elektrikli otomobillerin büyük çoğunluğu ise Tesla. 2003 yılında kurulan ve Elon Musk CEO’luğunda önemli yatırımlar yapan firma, elektrik gibi pahalı bir enerjiyi tüketmesine rağmen son derece yüksek performans sunan lüks araçlar üretiyor.

Türkiye elektrikli araç kullanımında ne yazık ki çok da istekli değil. Her ne kadar Konya, Eskişehir, İzmir ve Elazığ gibi şehirlerde toplu taşımada elektrikli araçlar kullanılsa da, bireysel kullanımda tablo böyle değil.

Geçtiğimiz yıllarda Renault Fluence ZE serisi araçlar büyük ilgi görse de kısa bir süre sonra çeşitli sebeplerden dolayı kullanımı durdurulmuştu.

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