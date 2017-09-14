Elektrikli aracınızı arabadan inmeden şarj edin!

Continental’in yeni endüktif şarj teknolojisinde enerji, yere bağlı bir şarj ünitesinden aracın altında bulunan alıcı üniteye kablosuz olarak aktarılıyor. Sürücünün yapması gereken tek şey, elektrikli aracını Continental Mikro-Navigasyon çözümü yardımıyla yerdeki şarj ünitesinin tam üstüne park etmek. Araç, endüktif şarj ünitesi ile donatılmış park alanına yaklaştığında, şarj istasyonu ile otomatik olarak bir doğrulama diyaloğu başlatılıyor. Sürücüyü aracın doğru pozisyonda park edilip edilmediği konusunda bilgilendiren bir insan-makine ara yüzü, araç doğru park edildikten sonra ise şarjın başladığını onaylıyor ve şarj işlemi başlıyor.





Endüktif şarj sistemiyle sürücülerin kablo derdiyle hiç uğraşmadan araçlarını şarj edebileceğini söyleyen Continental’in Endüktif Şarj Teknolojisinden Sorumlu Uzmanı Thomas Röhrl şunları söylüyor; " Continental bu şarj istasyonlarını sadece elektrikli araçlar için değil, elektrikli bisikletler için de sunuyor. Continental olarak geliştirdiğimiz bu teknoloji bize aracı kısa kısa fazla sayıda şarj etmekle uzun süreli tek bir şarj arasında yüklenen enerji arasında bir fark olmadığını gösteriyor. Sürücü için çok daha zahmetsiz bir sistem olması nedeniyle endüktif şarj teknolojisinin toplam şarj kapasitesini ve aracın hali hazırda var olan menzilini artırdığını ölçümleyebiliyoruz. ”

Endüktif şarj teknolojisi güvenli, kompakt ve sağlam

Continental’in endüktif şarj sistemi, pratik olmasının yanı sıra güvenli olmasıyla da dikkat çekiyor. Aracın doğru olarak park edildiği teyit edildiği anda, yerdeki şarj ünitesi enerji aktarımını başlatıyor. Kademeli hızlanmadan tam çıkış gücüne ise sadece bir kaç saniyede ulaşılabiliyor. Entegre boşluk izleme fonksiyonu, aracın altında, yer şarj ünitesi ile araç şarj ünitesi arasında yabancı bir cisim saptadığı anda enerji aktarımı derhal kesiliyor. Endüktif şarj teknolojisi, bir garaj veya otoparkta kablolu teknolojiye kıyasla çok daha az bir yer kaplıyor. Yaklaşık 500 kg ağırlığa kadar dayanma kapasitesi olan şarj ünitesi, yer üstünde veya yere gömülü kullanılabilir olduğundan, sistemin kapalı bir park alanına kurulumu da mümkün.