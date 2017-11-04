Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Elektrik ve gazda usulsüz kullanım engellenecek

Elektrik ve gazda usulsüz kullanım engellenecek

AA
04.11.2017 - 09:35 | Son Güncelleme:

EPDK Başkanı Yılmaz, adres bilgilerinin elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerine açılmasını mümkün kılan yasal düzenlemeyle usulsüz kullanımların engelleneceğini ifade etti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, 7. Uluslararası Doğalgaz Kongre ve Fuarı'nın (INGAS 2017) ikinci gününde yaptığı konuşmada, EPDK olarak doğalgaz piyasasında önceliği talep tarafının oluşturulması ve güçlendirilmesine verdiklerini söyledi.

Dağıtım lisansı ihaleleriyle doğalgazı ülkenin her köşesinde kullanılabilir hale getirdiklerini vurgulayan Yılmaz, "Sadece15 yıl önce 6 ilimizde doğalgaz kullanılabilirken, bugün 78 ilimize ulaştırdık. İnşallah 2018 yılında doğalgazın ulaşmadığı ilimiz kalmayacak." ifadesini kullandı.

"FARKLI İSİMLE KULLANIM ENGELLENECEK"

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kabul edilen ve adres bilgilerinin elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerine açılmasını mümkün kılan yasal düzenlemeye ilişkin Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın onay vermesi halinde yasa yürürlüğe girecek ve ikincil mevzuat çalışmaları ilgili bakanlıklar tarafından tamamlanacaktır. Bu yasa değişikliğiyle birlikte elektrik ve doğalgaz dağıtım hizmetleri daha hızlı ve kolay sağlanacak bürokrasi azalacaktır. Özellikle kış aylarının yaklaşması sebebiyle şu konunun altını çizmek isterim. Bu değişiklik sonrası tüketicilerimizin aboneliklerini kendi adlarına yapmamaları nedeniyle ortaya çıkan usulsüz kullanımlar engellenecektir. Vatandaşlarımızdan doğalgaz tüketiminde usulsüz kullanıma tevessül etmemelerini ve abonelik işlemleri için gereken zamanı ayırmalarını bekliyoruz."

Etiketler: elektrik kullanımı , doğalgaz kullanımı
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri