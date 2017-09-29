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Elektrik ve doğalgaz fiyatları istatistikleri açıklandı

Hürriyet Haber
29.09.2017 - 10:18 | Son Güncelleme:

Konutlarda 1 kWh elektrik için ilk altı ayda ortalama 41,3 kuruş ödendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı birinci dönem (Ocak-Haziran) elektrik ve doğalgaz fiyatları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; konutlarda, 2017 yılı birinci dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, en küçük tüketim aralığı olan bin kWh’in altındaki tüketiciler 1 kWh elektrik için ortalama 41,3 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 15 bin kWh ve üstünde ise ortalama 41 kuruş ödedi.

SANAYİDE 1 KWH ELEKTRİK İÇİN İLK ALTI AYDA ORTALAMA 25,4 KURUŞ ÖDENDİ

Sanayide, 2017 yılı birinci dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, en küçük tüketim aralığı olan 20 MWh altındaki tüketiciler 1 kWh elektrik için ortalama 31,5 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 150 bin MWh üstündekiler ise ortalama 23 kuruş ödedi.

KONUTLARDA 1 METREKÜP DOĞALGAZ İÇİN İLK ALTI AYDA ORTALAMA 109 KURUŞ ÖDENDİ

Konutlarda, 2017 yılı birinci dönem nihai kullanıcı doğalgaz fiyatlarına bakıldığında, tüketiciler en küçük tüketim aralığı olan 522 metreküp altında 1 metreküp doğalgaz için ortalama 112 kuruş, en yüksek tüketim aralığı olan 5 bin 219 metreküp ve üstünde ise ortalama 108,2 kuruş ödedi.

SANAYİDE 1 METREKÜP DOĞALGAZ İÇİN İLK ALTI AYDA ORTALAMA 90 KURUŞ ÖDENDİ

Sanayide, 2017 yılı birinci dönem nihai kullanıcı doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketiciler en küçük tüketim aralığı olan 26 bin 94 metreküp altında 1 metreküp doğal gaz için ortalama 110,6 kuruş, en yüksek tüketim aralığı olan 104 milyon 376 bin metreküp üstünde ise ortalama 87,4 kuruş ödedi.

 

Etiketler: elektrik fiyatları , doğalgaz fiyatları , Türkiye İstatistik Kurumu
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