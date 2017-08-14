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Elektrik üreten güneş gözlüğü geliştirildi

Hürriyet Haber
14 Ağustos 2017 - 12:05Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 12:28

Sıklıkla kullandığımız elektronik cihazlarımızı şarj edebilmek için yeni bir yöntem keşfedildi. Artık güneş gözlüğünüzün ürettiği elektriği kişisel ihtiyaçlarınızda kullanabilirsiniz.

Almanya'nın Karlsruhe Enstitüsü'nden araştırmacılar, güneş pilleri vasıtasıyla lenslerin güneş ışığı almasını 2 katına çıkartarak, elektrik üreten bir çift güneş gözlüğü üretti.

Bu güneş gözlüğünde şeffaf, esnek, hafif, çeşitli şekil ve renklerde üretilebiliyor olması nedeniyle geleneksel silikon güneş hücreler yerine, organik güneş pilleri tercih edildi. Her biri yaklaşık 6 gram ağırlığında ve 1,6 mm kalınlığında olan güneş pili mercekleri, ticari olarak üretilen güneş gözlüğü çerçevesine sığdırılabildi. Bu çerçeveler ayrıca bir mikro işlemci, iki sensör ve iki ekran içeriyor.

Böylelikle mevcut aydınlık yoğunluğu ölçülüp ve görüntülenebiliyor, ortam sıcaklığı çubuk grafiklerle analiz edilebiliyor. Ürün doğrudan güneş ışığında en iyi şekilde çalışıyor ve her lens 200 miliwatt güç üretebiliyor.

Güneş gözlüğünün ürettiği güç, bir işitme cihazını veya adım sayarı çalıştırabilecek seviyede. Bu teknoloji, güneş gözlükleri ile de sınırlı kalmayarak, çok daha fazla güç üretme potansiyeli bulunan bina ve araba camlarına da uygulanabilir.

 Elektrik üreten güneş gözlüğü geliştirildi tarafından hazırlanmıştır.

Etiketler: Güneş enerjisi , güneş gözlüğü , elektrik enerjisi , Teknoloji
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