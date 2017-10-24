Elektrik tüketiminizi görünür hale getirin

İnsanlar harcamalarını somutlaştıramadıklarında tüketim arzularını baskılayamıyorlar. Elektriği üretim arz güvenliğini sağlamak kadar tüketim noktasında da bilinçli olmamız çok önemlidir. Tüketim tarafındaki 1 kWh tasarrufun üretim tarafında üç katına bedel olduğu düşünüldüğünde tüketici tarafında kullanım bilincinin arttırılmasının çok önemli olduğunun henüz farkına varmış değiliz ya da en azından ben bu şekilde düşünüyorum.

Her ay evinize gelen elektrik faturalarının çoğu zaman alt kısmındaki ödenecek tutarına bakarız ve tutar bir önceki aydan çok fazla değilse üzerinde fazla konuşulmaz. Ancak gerçekte evinizde bulunan her elektrik cihaz faturanızın oluşmasında katkı sahibidirler. Eğer evinizde bulunan cihazlardan en fazla elektrik tüketenin hangisi olduğunu bilseydiniz o cihazın elektrik kullanımını düşürmek için gayret göstermez miydiniz? Kullanım alışkanlıklarınızı değiştirmeniz elektrik faturalarınızı azaltmanıza yardımcı olacaktır.

Bir elektronik cihazın enerji maliyetinin hesaplanması detayları bilenler için oldukça kolaydır. Gelin sizi de bu konuda biraz bilgi sahibi yapalım. Çoğu cihazın üzerindeki etikette veya kullanım kılavuzunda kaç watt enerji kullandığını gösteren bilgiler bulunur. Kullanım kılavuzunu okuyan kişi sayısının çok fazla olmadığı düşünüldüğünde kullandığınız cihazların ne kadar enerji tüketimi olduğunu bilmememiz şaşırtıcı olmayacaktır. Kullandığınız cihazın size ne kadar maliyet oluşturacağını bulmak için bu bilgilere ulaşmak gerekecek. Ayrıca, belirli bir cihazı kaç saat kullandığınızı veya kullanacağınızı tahmin etmeniz gerekecektir. Bunun için öncelikli olarak tüketimini hesaplamak için WATT etiketine bakmanız gerek.

Yanda gördüğünüz bir vantilatöre ait WATT Etiketidir. Gelin bu vantilatörün ne kadar elektrik tükettiğine bakalım. Fotoğraftan görüleceği üzere vantilatör 80 Watt tüketimi bulunuyor. Buna göre hesaplama yapalım. Günde 10 saat vantilatörü çalıştırdığımızı düşünelim. Buna göre hesap aşağıdaki gibi olacaktır.

Günlük Tüketimi Hesaplama

Günlük Tüketim = 80W x Günde 10 Saat Çalışma Süresi :800 watt saat

Ancak elektrik faturalarımız kilowatt olarak faturalandırılmaktadır. Dolayısı ile 800 watt'ı kilowatt'a dönüştürmemiz gerek. 1 kilowatt'ın 1.000 watt'a karşılık geldiğini bildiğimizden vantilatörümüzün tüketimini kilowatt'a çevirmemiz gerekiyor. Bunun için tüketimi 1.000'e bölmek gereklidir.

800 Watt Günlük Tüketim / 1.000 = 0,8 kWh Günlük Tüketim

Aylık Tüketim Hesaplama

Watt olarak bulduğumuz günlük tüketimi faturalandırmaya esas tutar olan kilowatt'a çevirmek için 1.000'e böldük ve günde 10 saat çalıştırdığımızı varsaydığımızda aylık tüketim aşağıdaki gibi olacaktır.

0,8 kWh Günlük Tüketim x 30 Gün = 24 kWh / Ay

Bulduğumuz Tüketimin TL Karşılığını Hesaplama

Günde 10 saat vantilatör çalıştırırsak ayda toplam 24 kWh tüketim yaptığımızı bulduk. Şimdi bu vantilatörü evimizde kullandığımızı varsaydığımızdan 2017 III: Çeyrek tarifesi olan Mesken tarifesinin her şey dahil birim fiyatı olan 0,41177 kr ile çarpmamız gerek. Bu birim fiyat tarifede yazmaz. Bunu bulmanız için basit bir yöntem önermek istiyorum. Faturanızı elinize alın; toplam fatura tutarını (TL) toplam tüketime bölerseniz herşey dahil mesken 1 kWh karşılığı birim fiyatınızı bulursunuz. Bulduğunuz birim fiyatı yaptığınız tüketim ile çarpıyoruz

24 kWh Kullanım X 0,41177 TL = 9,88 TL /Ay

Günde 10 saat çalışan bir vantilatörün bize aylık maliyeti yaklaşık 10 TL olduğunu tespit ettik. Elektronik cihazların tükettiği miktar modellerine göre değişir. Genellikle, eski model cihazlar daha fazla enerji kullanır ve yeni modeller çoğu zaman daha verimli olma eğilimindedir.

Elektrikli aletlerinin ne kadar elektrik tükettiğini ve bunun kaç TL'ye denk geldiğini bilmek tüketimde bilinç oluşturacak ve gereksiz elektrik tüketimini azaltacaktır. Elektrik üretimi çok önemli de olsa da kullanımdaki bir birim tasarrufun üretimde üç katına denk geldiği düşünüldüğünde kullanıcılarda hassasiyet oluşturmanın önemini hayal edebilirsiniz.